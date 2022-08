V BiH začasno ničelna stopnja DDV na osnovna živila

V stranki so sicer zadovoljni z uvedbo ničelne stopnje, želijo pa si, da spremembe ne bi veljale le do konca leta, ampak stalno, zato bodo v predstavniškem domu takoj začeli postopek za njihovo trajno uveljavitev.

" Ker so iz UIO sporočili, da za to potrebujejo čas, utemeljeno sumimo, da do sprejetja ničelne oz. diferencirane stopnje ne bo prišlo v roku, predvidenem za izvedbo zakona, oz. do konca leta, " je opozoril poslanec te stranke Mirko Šarović .

V Srbski demokratski stranki, ki je bila pobudnik zakonskih sprememb, ki so sprva predvidele petodstotno stopnjo za izdelke prve kategorije, nato pa je bila po dopolnilu sprejeta ničelna stopnja, se bojijo, da bo prišlo do zamude.

Inflacija v BiH je najvišja v regiji. Cene življenjskih potrebščin so se po podatkih državnega zavoda za statistiko junija na letni ravni dvignile za 15,8 odstotka. Hrana in brezalkoholne pijače so se podražile za 23,4 odstotka, stanovanjski stroški za 14,1 odstotka, pohištvo ter oprema za dom in vzdrževanje doma za 9,1 odstotka in prevoz za 34,5 odstotka. Obleka in obutev sta se pocenili za 5,9 odstotka.