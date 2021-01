V BiH žalujejo za žrtvami tragične nesreče

Znanih je več podrobnosti tragedije, ki je na novo leto pretresla BiH. Vsi tragično preminuli mladostniki so bili stari 19 let, njihovi usodi se je izognil eden od prijateljev, ki je praznoval z njimi. Ta je vikend po polnoči zapustil, saj je moral zjutraj na delo. Prostor naj bi se zapolnil s strupenimi plini, s katerimi so se mladi zadušili.

Kot smo poročali včeraj, so na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, v kraju Posušje, 50 kilometrov vzhodno od Mostarja, našli osem trupel mladih oseb, vsi so bili stari 19 let. Po poročanju medijev naj bi mladi na vikendu praznovali novo leto, po prvih informacijah pa naj bi jih ubil plin, ki je uhajal iz agregata za električno napajanje. Tragedija se je zgodila v eni od hišic v naravnem parku Blidinje v zahodni Hercegovini, umrli pa so štirje fantje in štiri dekleta. Ti so bili po pisanju medijev študentje matematike, strojništva, ena od deklet pa je obiskovala filozofsko fakulteto v Mostarju. V državi so razglasili tridnevno žalovanje. Včeraj je množica prižigala sveče v spomin na osem mladih ljudi.

Kot poroča Index.hr, je bil z osmerico še en mladostnik, ki je okoli polnoči odšel domov, ker je moral zjutraj delati. Sorodniki naj bi bili v stiku s preminulimi do 4. ure zjutraj, potem pa so prenehali odgovarjati na sporočila in klice. Zjutraj so jih mrtve našli drugi mladostniki, ki so praznovali v vikend hiši v bližini. Ti so trkali, in ker jim nihče ni odgovarjal, je eden od njih razbil okno in vstopil. Tam ga je pričakal tragičen prizor – osem ljudi je že bilo mrtvih. Poklicali so policijo, pristojne službe pa so lahko samo še potrdile smrt mladih ljudi.

Zakaj bi se lahko zgodila takšna tragedija? Kriv naj bi bil agregat, ki je vikend oskrboval z elektriko. Ta je delal celo noč, vsa vrata in okna pa so bila ob tem zaprta. Poleg tega naj bi mladi v hišo prinesli še plinski grelec, ki uspešno greje prostore, a hkrati zelo hitro porablja kisik. Agregat, iz katerega se je valil smrtonosni ogljikov monoksid, naj bi bil nameščen v manjšem prostoru, ki pa je bil povezan s sobo, v kateri so spali mladostniki. Tudi prvo objavljeno policijsko poročilo kaže, da so se mladi zadušili. Kot je zaAvaz pojasnil strokovnjak Ferhat Ibrak:"Produkti izgorevanja so zelo strupeni. Najverjetneje so bili mladi v enem prostoru, kjer se je zadrževal strupen zrak, ki je povzročil zastrupitev skozi dihalne organe." Povedal je, da plinski grelec verjetno ni bil priključen na dimnik, kar je zelo nevarno. "V zaprtem prostoru ni bilo prezračevanja. To je v takšnih okoliščinah ključnega pomena, vendar je treba počakati na izsledke preiskave. V takšnih razmerah je namreč težko govoriti in dajati ocene.Dodal je, da bi morali v vikend hiši zagotoviti prezračevanje prostora. To ne bi pripeljalo do te tragedije. Teža zastrupitve in možnost preživetja sta odvisna tudi od odpornosti in moči organizma.