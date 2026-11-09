V BiH že tretjič prijeli Samardžijo, ga bodo izročili Sloveniji?

V veliki policijski akciji Demiž v Banjaluki je bil znova aretiran tudi Mladen Samardžija , poznan tudi kot Maki. Kot pravi Avdo Avdić: " Tudi zdaj bo izpuščen. Kot prvo ne more biti izročen Republiki Sloveniji zaradi tega, ker je državljan BiH. BiH, razen če nima posebnih sporazumov z državami, katerim izroča, ne more izročati svojih državljanov za organiziran kriminal in podobna kazniva dejanja."

V preiskavah na 20 lokacijah so zasegli 13 kilogramov različnih snovi, domnevno prepovedanih drog, osebno vozilo, več digitalnih tehtnic, več mobilnih telefonov, teste za ugotavljanje čistosti kokaina, dve pištoli ter več kot 51.000 evrov v različnih valutah.

Kot pojasnjuje Avdić, je Samardžija človek, ki poskuša balansirati med kavaškim in škaljarskim klanom, povezan je s Torićem, ki deluje na območju Slovenije, in dolgo je tudi on delal na območju Slovenije.

Samardžija je že leta tarča regionalnih in evropskih policijskih preiskav. Slovenija je za njim razpisala rdečo tiralico zaradi suma, da je bil ključni člen mednarodne kriminalne združbe. Pred tremi leti so ga že aretirali na Jahorini.

Novinarka Večera Damijana Žist pa pojasnjuje: "Slovenija je že pred časom zaprosila BiH, če v BiH prevzamejo pregon na sodišču, kjer mu bodo sodili za kazniva dejanja, katerih je osumljen oziroma obtožen tukaj v Sloveniji."

Avdić pa: "Jaz mislim, da bo on na koncu končal v zaporu, da bo obsojen zaradi kriminalnih dejanj, ki se mu jih pripisuje. Da bi ta pripor trajal večno, ne verjamem. Do 9 mesecev je ta neki maksimum in ne verjamem, da bo dlje ostal v priporu."

Še tri osebe intenzivno iščejo. Vse poteka pod nadzorom tožilstva v Banjaluki.