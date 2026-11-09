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V BiH že tretjič prijeli Samardžijo, ga bodo izročili Sloveniji?

Ljubljana , 09. 11. 2026 18.27 pred 25 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Barbara Bašić
Mladen Samardžija - Europol tiralica

Eden najbolj iskanih ubežnikov in po poročanju medijev eden vidnejših pripadnikov kavaškega klana, Mladen Samardžija, je znova za zapahi. Potem ko so ga v Bosni in Hercegovini že dvakrat izpustili, so ga zdaj v Banjaluki aretirali še tretjič, tokrat skupaj s še 16 osumljenci zaradi suma trgovine z drogami. Ga bodo tokrat izročili Sloveniji ali ga znova izpustili iz pripora?

V veliki policijski akciji Demiž v Banjaluki je bil znova aretiran tudi Mladen Samardžija, poznan tudi kot Maki. Kot pravi Avdo Avdić: "Tudi zdaj bo izpuščen. Kot prvo ne more biti izročen Republiki Sloveniji zaradi tega, ker je državljan BiH. BiH, razen če nima posebnih sporazumov z državami, katerim izroča, ne more izročati svojih državljanov za organiziran kriminal in podobna kazniva dejanja."

Mladen Samardžija - Europol tiralica
Mladen Samardžija - Europol tiralica
FOTO: Europol

V preiskavah na 20 lokacijah so zasegli 13 kilogramov različnih snovi, domnevno prepovedanih drog, osebno vozilo, več digitalnih tehtnic, več mobilnih telefonov, teste za ugotavljanje čistosti kokaina, dve pištoli ter več kot 51.000 evrov v različnih valutah.

Kot pojasnjuje Avdić, je Samardžija človek, ki poskuša balansirati med kavaškim in škaljarskim klanom, povezan je s Torićem, ki deluje na območju Slovenije, in dolgo je tudi on delal na območju Slovenije.

Samardžija je že leta tarča regionalnih in evropskih policijskih preiskav. Slovenija je za njim razpisala rdečo tiralico zaradi suma, da je bil ključni člen mednarodne kriminalne združbe. Pred tremi leti so ga že aretirali na Jahorini.

Novinarka Večera Damijana Žist pa pojasnjuje: "Slovenija je že pred časom zaprosila BiH, če v BiH prevzamejo pregon na sodišču, kjer mu bodo sodili za kazniva dejanja, katerih je osumljen oziroma obtožen tukaj v Sloveniji."

Avdić pa: "Jaz mislim, da bo on na koncu končal v zaporu, da bo obsojen zaradi kriminalnih dejanj, ki se mu jih pripisuje. Da bi ta pripor trajal večno, ne verjamem. Do 9 mesecev je ta neki maksimum in ne verjamem, da bo dlje ostal v priporu."

Še tri osebe intenzivno iščejo. Vse poteka pod nadzorom tožilstva v Banjaluki.

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Mladen Samardžija kavaški klan Banjaluka trgovina z drogami policijska akcija

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KOMENTARJI10

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Infiltrator
09. 11. 2026 20.23
Če bi prišel k nam bi ga Twito sigurno za kaj ponucal in ga pridružil ostalim kampanjonom
Odgovori
0 0
Groucho Marx
09. 11. 2026 20.20
Zakaj Sloveniji kogarkoli izročati, če bo potem kmalu izpuščen?
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
09. 11. 2026 20.20
Ni nam znan. In o njem nič ne vemo.
Odgovori
0 0
krjola
09. 11. 2026 20.16
fotomodel...
Odgovori
0 0
JackRussell
09. 11. 2026 20.15
kako gre že uni komad Slovenija zemlja mog sna.
Odgovori
0 0
Morgoth
09. 11. 2026 20.14
Njihov je, zato naj ga imajo kar tam.
Odgovori
+3
3 0
Artechh
09. 11. 2026 20.13
Tud ce ga ga bo nase sodstvo izpustilo. Se rajsi z posteni slovenci ki jim tezijo treptajo po prsih za nepomembne stvari
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+1
1 0
Pujček
09. 11. 2026 20.12
Še enega da fojtramo.
Odgovori
0 0
Magnetek
09. 11. 2026 20.12
Po priimku vidim, da je Slovenček
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0 0
Dr Dre
09. 11. 2026 20.04
Ta dobavlja robo v 🇸🇮 parlament... Varen je, ni panike 💪💪
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0 0
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