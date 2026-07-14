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V BiH znova brez dogovora o novem visokem predstavniku

Sarajevo, 14. 07. 2026 15.18 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Bosanska zastava

Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru (PIC) je zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega, poročajo mediji v BiH.

Upravni odbor PIC se je na zasedanju konec junija zavezal, da bo postopek imenovanja naslednika Christiana Schmidta, ki je odstopil maja, končal do 14. julija. Do imenovanja novega visokega predstavnika je za vršilca dolžnosti določil Louisa J. Crishocka.

A tudi današnje zasedanje se je končalo brez dogovora. Člani upravnega odbora so se strinjali le, da bodo znova poskusili izbrati novega visokega predstavnika, poroča sarajevski portal Klix.

BiH, zastave
BiH, zastave
FOTO: Shutterstock

Upravni odbor PIC doslej ni dosegel dogovora, ker je večina držav članic EU nasprotovala imenovanju italijanskega diplomata Antonia Zanardija Landija, ki sta ga predlagali Italija in ZDA. Hkrati Washington ni podprl kandidata, ki sta ga podpirali Nemčija in Francija, francoskega diplomata Reneja Troccaza.

Članice EU naj bi po neuradnih informacijah, ki jih navaja Klix, v prihodnjih dneh nadaljevale iskanje tretjega, povsem novega kandidata, ki bi ga podprle tudi ZDA. Datum naslednjega zasedanja PIC bo odvisen od tega, kdaj bodo države članice EU dosegle soglasje.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH je zadolžen za nadzor izvajanja civilnih vidikov daytonskega mirovnega sporazuma, lahko pa tudi spreminja zakone ter odstavlja ali imenuje funkcionarje.

V upravnem odboru PIC so predstavniki ZDA, EU, Rusije, Združenega kraljestva, Nemčije, Francije, Italije, Kanade, Japonske in Turčije, ki v odboru zastopa Organizacijo islamskega sodelovanja.

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