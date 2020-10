V Bihaću skupina migrantov napadla drugo: dva mrtva, več ranjenih

V Bihaću se je sinoči zgodil množični obračun migrantov, v katerem sta umrli dve osebi, je za USKinfo.ba potrdil tiskovni predstavnik regionalnih oblasti Ale Šiljdedić, več je ranjenih.

Policija je ob 22.15 prejela prijavo, da so se v naselju Žegar v Bihaću na severozahodu BiH stepli migranti, v množičnem pretepu sta dve osebi umrli, več je ranjenih. Po prihodu policistov je do njih prišlo približno 80 migrantov, ki so nosili ranjene. Gre za Pakistance, ki so jih napadli Afganistanci, in sicer naj bi med napadom uporabili hladno orožje, nože ali podobne ostre predmete. Preiskava poteka, identitete še ugotavljajo. Policijsko preiskavo pa otežuje dejstvo, da so migranti, ki so bili udeleženi v spopadu, verjetno pobegnili v bližnji gozd. Policija mora tako najprej najti pobegle, tožilec pa je dogodek že označil za kaznivo dejanje umora.

Domačin je o sinočnjih dogodkih povedal, da so se ponoči zaslišali najprej kričanje, jokanje in prošnja po pomoči, na koncu pa streljanje. Kot je povedal, je sam slišal sedem strelov. Prebivalci so prestrašeni poklicali policiste, saj so se bali za svoje družine. Vsak dan se namreč na travniku v njihovem naselju naseljuje vse več migrantov. Tam je divje šotorsko naselje migrantov, ki skušajo iz BiH priti na Hrvaško in naprej v zahodno Evropo. Že večkrat so na to opozorili pristojne, saj se bojijo podobnih incidentov, ki bi se lahko preselili v njihove domove.