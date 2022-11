V bitki za senatni sedež v Arizoni naj bi zmaga pripadla demokratom

Kelly je nekdanji astronavt, katerega soproga Gabby Giffords je preživela atentat, ko je bila zvezna kongresnica. Masters sicer v petek še ni javno priznal poraza, Trump pa je sinoči sporočil, da so bile volitve v Arizoni prevara in jih je treba ponoviti, poroča britanski BBC.

Dosedanji senator Mark Kelly je po navedbah medijev v zelo tesni bitki v Arizoni uspel premagati republikanskega tekmeca Blakea Mastersa , ki ga je podpiral nekdanji predsednik Donald Trump. Gre za pomembno zmago, saj je razmerje v zgornjem domu ameriškega senata po volitvah tako izenačeno – tako republikanci kot demokrati so si zaenkrat zagotovili po 49 senatnih sedežev.

Odprti ostajata še bitki v dveh zveznih državah, Georgii in Nevadi. Če bo demokratom uspelo osvojiti vsaj eno od njiju, bodo v senatu ohranili tesno večino, kakršno so imeli pred volitvami. Čeprav bi bilo število senatorjev načeloma izenačeno 50 proti 50, namreč odločilen glas za večino prispeva demokratska podpredsednica ZDA Kamala Harris.

V Nevadi je tekma med republikanskim izzivalcem Adamom Laxaltom in demokratsko senatorko Catherine Cortez Masto zelo izenačena, po zadnjih podatkih republikanec vodi z manj kot tisoč glasovi prednosti.

V Georgii se medtem ponavlja leto 2020, saj se nakazuje drugi krog senatnih volitev. Demokratski senator Raphael Warnock je v prvem krogu dobil 49,4 odstotka glasov, republikanski izzivalec Herschel Walker pa 48,5 odstotka. Georgia utegne biti tako 6. decembra, ko bo potekal drugi krog, v središču ameriške politične pozornosti.

V predstavniškem domu zveznega kongresa se republikancem medtem nasmiha večina, štetje glasov pa še traja. Za prevzem večine si morajo tam zagotoviti 218 od 435 sedežev. Po zadnjih podatkih s petka zvečer po lokalnem času so si jih doslej zagotovili 211, demokrati pa 203. Demokrati so imeli pred volitvami 220 sedežev, republikanci 212, trije pa so bili prazni.