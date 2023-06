V boj z Leopardom: Za sovražnika smo vedno prva tarča

Življenje vojaka na fronti nikakor ni lahko, še posebej pa to velja za tankovsko enoto. Za Der Spiegel so spregovorili trije ukrajinski vojaki, pripadniki tankovske enote iz Zaporožja. Miša je strelec, Saša je vodja posadke, Hudzik pa polnilec, ki iz majhnega skladišča za strelivo dviguje naboje – vsak tehta več kot 20 kilogramov – in jih pripravlja za streljanje.

Saša je poudaril, da strah ne predstavlja težave. "Ta začne izginjati, ko je izstreljen prvi strel. Vendar se je treba za vsako ceno izogniti paniki." Saša, Miša in Hudzik sicer še predobro poznajo boj proti strahu – in tudi boj proti Rusom. Vsi trije so med najbolj izkušenimi člani tankovske posadke v ukrajinski vojski in so na delu že več kot 15 mesecev. Sodelovali so pri neuspešni obrambi južne Ukrajine na začetku vojne, pri ponovnem zavzetju Hersona jeseni ter pri bojih v okolici Soledarja in Bahmuta pozimi.

Zadnjih nekaj dni so bili del še ene velike bitke, ki bo odločala o prihodnosti te vojne. Ukrajina je začela protiofenzivo, katere cilj je odločno oslabiti ruske okupatorje. Gre za napredovanje na široki fronti: na severovzhodu proti Luganski regiji in v bližini Bahmuta ter na jugu Donbasa. Morda najpomembnejši del ofenzive s strateškega vidika pa je na fronti v Zaporožju. Ukrajinci v regiji na številnih točkah pospešujejo napad, da bi prebili fronto proti Azovskemu morju, napredovali do zasedenih mest, kot sta Melitopol in Mariupol, ter vbili klin med Ruse na jugu in Ruse na vzhodu. Od začetka ofenzive pred nekaj več kot tednom dni je ukrajinska vojska osvobodila nekaj vasi na tem območju fronte in zdaj počasi napreduje proti glavnim ruskim obrambnim linijam. Ti močno branjeni položaji bodo pravi izziv za ukrajinsko protiofenzivo. Rusi so namreč imeli več mesecev časa, da se pripravijo.

V tej zgodnji fazi napada so Saša, Miša in Hudzik odločilno prispevali k temu, da so ukrajinski pehoti nudili kritje, ko so vdirali v ruske jarke. Njihova dva tanka sta med najučinkovitejšimi orožji, ki jih je nemška vojska doslej lahko prispevala k ukrajinskim vojnim prizadevanjem: dva bojna tanka Leopard 2A6. To so dejanske trdnjave, izstrelki iz ruskih raketometov se od njih odbijejo kot majhni kamenčki. Poleg tega so dejali, da naj bi Rusom uspelo zajeti dva tanka.

Prvi dve bitki na fronti v Zaporožju sta potekali ponoči. Boj je bil intenziven, pravijo člani posadke tanka in dodajajo, da so bili Rusi dobro vkopani. Miša je dejal, da so vojaki na drugi strani vse prej kot zelenci. "Novi so pobegnili takoj, ko je nanje streljal Leopard. Ampak ti starejši vojaki so trdni." Po njihovih besedah so Rusi minirali skoraj vse. Pravijo, da so prvi dan trije tanki Leopard prevozili mine. Eden od njih je bil očitno uničen, medtem ko je drugi lahko odpeljal. Tretji tank, pravijo, je še vedno nepoškodovan, vendar ga še niso uspeli pridobiti nazaj, ker je območje močno minirano, na poti pa je tudi onesposobljen ameriški oklepnik Bradley.

Da je eden izmed starejših Leopardov, model 2 A4 obtičal na nikogaršnjem ozemlju, potrjujejo tudi ukrajinski vojaki. Dva pehotnika iz brigade Azov sta prišla na položaj tankovske enote in pojasnila, da potrebujeta pomoč, da lahko odpeljejo tank. Borci bataljona so govorili o kaosu, ki so ga doživeli med zadnjo bitko ter o incidentih med ukrajinskimi vojaki.

Kljub temu so vojaki zadovoljni. "Do cilja smo se približali na 600 metrov. To je dober rezultat." Miša je dejal, da zaradi možnosti nočnega vida Leopardov zlahka vidi Ruse. Uporablja 'drobilno strelivo'. "Samo namerim v drevo in kosi šrapnelov letijo vsepovsod. In spodaj v jarku so vsi mrtvi."

Miša, visok, žilav strokovnjak za borilne veščine s širokimi rameni, je bil za delo z Leopardom usposobljen v nemškem mestu Munster. Od sredine februarja do sredine marca so njega in druge člane posadke tanka poučevali inštruktorji nemške vojske, Bundeswehra. Takoj ko so prispeli, pravijo Ukrajinci, so se preoblekli v nemške uniforme in začeli s šolanjem.