V bližini Aten izbruhnila dva obsežna požara, močan veter otežuje gašenje

Prvi požar je izbruhnil zgodaj popoldne na območju kraja Kouvaras v pokrajini Atika. Ognjeni zublji se hitro širijo zaradi močnega vetra, ki otežuje delo gasilcem. Požar se sicer pomika proti obali Atike, oblasti pa so odredile evakuacijo prebivalcev letoviških mest Lagonisi, Saronida in Anavisos, poroča portal Greekreporter.

Požar gasi več kot 150 gasilcev s 40 gasilskimi vozili, na pomoč je priskočilo tudi 31 romunskih gasilcev. Na delu so tudi štirje helikopterji in sedem letal za gašenje iz zraka.

Kasneje je na območju Loutrakija, 81 kilometrov zahodno od Aten, izbruhnil še en požar. Gasilci so sporočili, da je iz neznanih vzrokov zagorelo v gozdu. Tudi tam gašenje otežujejo močni sunki vetra.

Oblasti v Grčiji so sicer danes izdale opozorilo o nevarnosti požarov, saj vročinski val Kleon, ki je Grčijo zajel pred dnevi, še ne popušča. Visoka požarna ogroženost je razglašena za pet grških regij, to so Atika, Osrednja Grčija, Peloponez ter Severnoegejski in Južnoegejski otoki.