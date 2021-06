V bližini Auschwitza odkrili množično pokopališče

Tožilci skupaj s policijo preučujejo, ali bi bile kosti, ki jih je lokalni prebivalec odkril na bregovih reke Sotle, lahko povezane z nekdanjim taboriščem smrti v bližini. Obveščen je bil tudi poljski Inštitut za nacionalno spominjanje, ki preiskuje zločine iz komunizma in zločine, povezane z drugo svetovno vojno, poroča The Independent.

Tiskovni urad muzeja Auschwitz se očitno zaveda odkritja, vendar pa so dejali, da območje, kjer je bilo pokopališče, sega preko ozemlja muzeja in presega upravno pristojnost.

Med drugo svetovno vojno je bilo v Auschwitzu, ki so ga nacisti upravljali v takrat okupirani Poljski, ubitih več kot en milijon ljudi. Bil je eden izmed več kot 40 taborišč in podtaborov, ki jih je vodil nacistični režim. Večina žrtev tega taborišča smrti je bila Židov, čeprav je znano, da so tam umrli tudi Poljaki, nemški politični zaporniki, ruski vojaki, Romi in Sinti.