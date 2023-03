V bližini Banjaluke našli 200.000 evrov vreden ukraden mercedes

Glede na obvestilo hrvaškega ministrstva za notranje zadeve so pripadniki uprave za organiziran kriminal Republike Srbske sprožili akcijo in drago osebno vozilo mercedes uspeli izslediti v Boškovićih, v občini Laktaši.

Aretirali so dve osebi

"V času med 11. in 21. februarjem 2023 je ena ali več neznanih oseb ukradlo avtomobil na območju Zagreba," so sporočili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve Republike srbske.

V preiskavo te tatvine in tihotapljenja vozil iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino je bilo vključenih več policijskih agencij. Policisti so prijeli dve osebi, ki so ju ovadili hude tatvine. V prostorih, ki so jih uporabljali za skrivanje vozil, so odkrili še eno, najverjetneje ukradeno, drago vozilo - BMW X5.