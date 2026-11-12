V bližini Bele hiše odjeknili streli: več oseb ranjenih, napadalec na begu

Streljanje se je zgodilo na območju soseske Logan Circle, približno kilometer in pol od Bele hiše. V dogodku je bilo ustreljenih pet oseb, njihovo zdravstveno stanje pa za zdaj ni znano, poroča AP News.

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo območju 15. ulice (15th Street).

Večji del ulice je zavarovan s policijskim trakom, šole v bližini kraja dogodka pa so zaprli, poroča britanski Sky News.

Strelec je še vedno na begu.