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Zgodba se razvija

V bližini Bele hiše odjeknili streli: več oseb ranjenih, napadalec na begu

Washington, 12. 11. 2026 15.14 pred 22 minutami 1 min branja 19

Avtor:
K.H.
Streljanje v Beli hiši

V Washingtonu se je zgodil strelski napad, v katerem je bilo ustreljenih pet oseb, je sporočila tamkajšnja policija. Streljanje se je zgodilo v soseski, ki leži v bližini Bele hiše. Napadalca še iščejo.

Streljanje se je zgodilo na območju soseske Logan Circle, približno kilometer in pol od Bele hiše. V dogodku je bilo ustreljenih pet oseb, njihovo zdravstveno stanje pa za zdaj ni znano, poroča AP News.

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo območju 15. ulice (15th Street).

Večji del ulice je zavarovan s policijskim trakom, šole v bližini kraja dogodka pa so zaprli, poroča britanski Sky News.

Strelec je še vedno na begu. 

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KOMENTARJI19

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HitriKrtek
12. 11. 2026 15.54
A vas to preseneča kak jim TRUMP KRADE, LAŽE, POSILJUJE... kdaj bodo EPSTAIN DATOTEKE??? ŠE PREMALO JIH ROPOTA PRED BELO HIŠO!!!
Odgovori
0 0
HitriKrtek
12. 11. 2026 15.55
Svet se težko vrti okoli TRUMP, vse se pač ne more, ker je že PREDEBEL!
Odgovori
0 0
Wolfman
12. 11. 2026 15.53
A so preluknjal debeluha?
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-1
0 1
Vera in Bog
12. 11. 2026 15.51
Trump nima sreče
Odgovori
0 0
coca.eskim
12. 11. 2026 15.50
Glede na to, da se je napad začel v fitnesu, je tajna služba lahko takoj vedela, da Trump ni tarča. Za razliko od tekalne steze, ki bi mu samo izpraznila telesno baterijo, ga je bilo zjutraj precej varneje iskati v bližini kakšnega vozička za golf.
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+1
1 0
Artechh
12. 11. 2026 15.48
Kako se eni politicni xxxxx napihujejo kot da je karkoli povezano z trumpom 😂
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+1
2 1
coca.eskim
12. 11. 2026 15.45
Do incidenta je prišlo okoli 8. ure zjutraj na območju živahne soseske Logan Circle, na križišču 15. ulice in ulice P. Po poročanju ameriških medijev je oborožen moški najprej vstopil v fitnes center VIDA Fitness in začel streljati na obiskovalce. Priče poročajo o paniki in skrivanju za vadbeno opremo, medtem ko so center hitro evakuirali. Napadalec je nato zbežal iz stavbe in streljanje nadaljeval še na ulici pred fitnesom, nato pa se je zatekel v višje nadstropje bližnjega stanovanjskega bloka, kjer se je zabarikadiral.
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+1
1 0
Wolfman
12. 11. 2026 15.34
A je kdo o Trumpov padel?
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-4
2 6
Wolfman
12. 11. 2026 15.33
Če bi imeli v Slobveniji na oblasti takšmne pedofilie, bi bilo še prej konec.
Odgovori
-2
3 5
Wolfman
12. 11. 2026 15.32
Dober veste vsi, da pedofili ne smejo ne niti pod razno upravljati nobene države!
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
12. 11. 2026 15.32
Upajmo da pride nazaj v Belo hišo narediti red!
Odgovori
+0
4 4
kakorkoliže
12. 11. 2026 15.31
So spet koga v uho zadeli.
Odgovori
+1
2 1
jugatneme
12. 11. 2026 15.28
Do konca leta bodo klovna odnesli z bele hiše z nogama naprej....
Odgovori
+0
4 4
Wolfman
12. 11. 2026 15.26
To ti vse poove. Trump je gotov, enako njegova vlada, Bolje da vsi Trumpovi prebegnejo v Izrael...
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-7
3 10
Slovenska pomlad
12. 11. 2026 15.24
Spet je organiziral napad nase
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-2
4 6
ptuj.si
12. 11. 2026 15.50
Golob? Nika?
Odgovori
+1
1 0
Artechh
12. 11. 2026 15.22
V keri drzavi zivim da je to izredna novica?
Odgovori
+2
5 3
Definbahija
12. 11. 2026 15.22
In Trump je še ziv?
Odgovori
-1
2 3
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