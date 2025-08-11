V bližini Beljaka po padcu v reko umrl 14-letnik

14-letnika so s helikopterjem prepeljali v celovško bolnišnico. (Fotografija je simbolična)

Avstrijska policija je včeraj ob 18.50 prejela sporočilo, da je pri Beljaku v reko Ziljo (desni pritok Drave) v bližini prostora za piknike padel fant. Sprožili so iskalno akcijo, 14-letnika iz Rusije pa so približno uro kasneje našli nezavestnega v bližini mostu Maria Gail.

Fanta so takoj začeli oživljati, sprva uspešno, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Celovcu, kjer pa so zdravniki izgubili boj za njegovo življenje.

"Kako se je fant znašel v vodi, še ni znano," so po poročanju časnika Kronen Zeitung sporočili iz policijske uprave.