V bližini beloruske meje našli mrtve ameriške vojake: 'Ubiti v incidentu'

Ugibanja, da so štirje ameriški vojaki, ki so izginili na vadišču zunaj glavnega mesta Litve, umrli, so se izkazala za resnična. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je med obiskom v Varšavi potrdil, da so vojaki umrli med urjenjem. "Ubiti so bili v incidentu v Litvi," je povedal novinarjem, ni pa razkril podrobnosti. Vojaki so se urili v bližini mesta Pabrade, ki leži v bližini meje z Belorusijo.