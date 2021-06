V bližini Biograda zagorela jahta, potnikom pomagali Slovenci

Na morju nedaleč od Biograda na Moru je zagorela jahta. Po fotografijah sodeč, gre za jahto z imenom 'Do This', na kateri so bili po besedah bralke Polone Ramšak nemško govoreči potniki. Na srečo so bili s čolnom ravno takrat v bližini, tako da so rešili dva potnika in nekaj prtljage. "Potnikom je uspelo rešiti le najnujnejše," pripoveduje.