Čez mejo zagoreli nezakoniti odpadki kriminalne združbe, povezane tudi s Slovenijo

V nekdanjih halah v Mošu so hranili bale nezakonitih odpadkov, v katerih naj bi bila različna plastika. Ta je v ponedeljek hitro zagorela in poskrbela za gost črn dim in smrad, ki sta se valila kilometre daleč. Gasilci iz Gorice, Vidma, Pordenona in Trsta so bili na delu še dan kasneje. "Ni nam še uspelo pogasiti vsega, ker bi morali vse razstaviti, torej odpreti vse te velike bale odpadkov, saj je ogenj znotraj bal." pove vodja izmene goriških gasilcev Lorenzo Antonelli.

Kot je razkrila nedavna preiskava goriških karabinjerjev so bale odpadkov tja pripeljali člani kriminalne združbe s sedežem v Neaplju in Gorici, odpadke pa naj bi tja vozili iz Belluna in Borovnice pri Ljubljani. Gasilci in pristojni so se bali, da bi se ob gorenju lahko sproščale nevarne snovi, zato so preventivno zaprli šole in javne parke, k previdnosti so sinoči pozvali tudi prebivalce Goriških brd. "Odločili smo se, da začasno malo sledijo temu, da se bolj zadržujejo v zaprtih prostorih oziroma, da se čim manj zadržujejo od zunaj," pojasni poveljnik CZ Obćine Brda Andrej Colja.

Priporočilo so tekom dneva preklicali, bolj previdni ostajajo v bližini požarišča. Občine Moš, Koprivno in Šlovrenc so podaljšale zaprtje šol in javnih površin za 48 ur. Prve meritve sicer ne kažejo nevarnosti za splošno prebivalstvo. "Na osnovi tega, kar so nam povedali tisti, ki so delali preiskave, ne bi smelo biti težav," zagotovi Antonelli.

Vzrok požara še preiskujejo, govori pa se, da naj bi bil podtaknjen.