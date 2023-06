Pri gradu Neuschwanstein ameriški turist napadel ženski, ena je umrla

21-letna ženska je zaradi poškodb ponoči umrla v bolnišnici, njeno 22-letno sopotnico pa so zaradi težkih poškodb zadržali na zdravljenju, poročajo nemški mediji, ki se sklicujejo na državno tožilstvo.

Policija je v sredo v bližini kraja napada pridržala 30-letnega moškega zaradi suma umora in poskusa umora. Osumljenca so danes privedli pred sodnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preiskovalci domnevajo, da je Američan ženski, ki sta se sprehajali na območju, pod pretvezo zvabil po poti do razgledne točke v bližini Marijinega mostu, ki je med turisti priljubljen zaradi pogleda na zgodovinski grad Neuschwanstein.

Tam naj bi fizično napadel 21-letno žensko. Ko je njena prijateljica skušala posredovati, jo je moški zgrabil za vrat in jo potisnil v sotesko 50 metrov pod mostom, nato pa začel daviti še 21-letnico in jo prav tako potisnil čez most. Preiskovalci sumijo, da je moški obe ženski nameraval spolno nadlegovati, poroča dpa.

Policija je danes pozvala morebitne očividce in vse, ki bi po naključju posneli fotografije ali video posnetke, ki bi lahko pomagali pri preiskavi, da jih naložijo na za to vzpostavljen poseben portal.