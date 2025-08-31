Svetli način
Tujina

V bližini igrišča našli kovček z razpadajočim truplom ženske

Filderstadt, 31. 08. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ti.Š.
Komentarji
5

V kraju Filderstadt na jugu Nemčije so delavci komunalnega podjetja med urejanjem okolja pod lesnim mostičkom v bližini otroškega igrišča našli kovček, v njem pa razpadajoče truplo. Policija, ki nadaljuje s preiskavo, je potrdila, da je to pripadalo ženski. A kdo je bila?

Zaposleni v komunalnem podjetju so med deli na obrobju Filderstadta, približno 13 kilometrov južno od Stuttgarta, pod lesenim mostom ob manjšem potoku našli zapuščen kovček. Ko so ga odprli, pa so v njem našli grozljivo vsebino – razpadajoče truplo, poročajo nemški mediji.

Četrtkovo 'najdbo' zdaj preiskuje posebni, 44-članski oddelek nemške kriminalistične policije, a kot kaže, se zaenkrat poraja več vprašanj kot imajo odgovorov. Identitete mrtve osebe še niso ugotovili, je pa obdukcija, ki jo je opravil forenzični patolog, potrdila, da gre za žensko. Njena starost, vzrok in čas smrti medtem ostajajo neznane.

Preiskovalci menijo, da je bilo truplo v kovčku že dalj časa, saj je močno razpadlo in so v določenih delih ostale le še kosti, so sporočili z nemškega državnega tožilstva. Predstavnik za odnose z javnostmi policije v Reutlingenu Michael Schaal je dejal, da zdaj iščejo očividce, ki so v zadnjih tednih na območju stanovanjskega naselja na severnem robu mesta morda opazili kaj nenavadnega, piše nemški časnik Stimme. "Morda osebo s kovčkom v roki, ali sumljive avtomobile," je v izjavi za javnost povedal Schaal. Policija podatkov o tem, da bi na tem območju pogrešali kakšno žensko, nima.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so strokovnjaki državne kriminalistične policije sicer že od četrtka še vedno na kraju. Zaslišujejo prebivalce in sprehajalce, preiskali so tudi bližnje smetnjake in zasegli sumljive predmete.

Kovček s truplom je med urejanjem okolja našel zaposleni, potem ko je zavohal močan gniloben vonj. Nanj naj bi že par dni prej postali pozorni tudi sprehajalci. "Sladkast, oster smrad je bil brutalen," je za nemški Stimme povedala 62-letna Petre Hanke, ki tam vsakodnevno sprehaja psa. "Mislila sem si: verjetno je kakšna mrtva žival," je povedala in dodala, da sta bila njena psa na vonj pozorna že nekaj dni. "Nekaj mora biti pod mostom," je menila.

V Nemčiji to ni prvi primer

Nemški kriminalisti so opravka s podobnimi 'najdbami' sicer imeli že v preteklosti.

Pred dvema letoma so v Berlinu na dosmrtno ječo zaradi umora sestre obsodili dva moška. Sodišče je ugotovilo, da sta jo umorila julija 2021 umorila in truplo v kovčku na kolesih prepeljala čez Nemčijo z vlakom v Donauwörth. Tam sta truplo pokopala v gozdu. Sodišče je razsodilo, da je mati dveh otrok želela živeti po svojih lastnih predstavah, vendar to ni ustrezalo moralnim standardom družine.

Grozovito odkritje v Filderstadtu spominja tudi na primer dveh trupel v kovčku v stuttgartskem Schlossparku leta 2014. Moškega in žensko je ubil njun pivski tovariš. Iskanje je bilo sicer dolgo časa neuspešno in celo poziv v televizijski oddaji ni prinesel nobenih dodatnih informacij. Dokler DNK sled ni pripeljala policije do storilca, takrat 48-letnega moškega. Obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen.

Konec februarja pa je dunajska policija na podlagi namiga v kovčku našla razkosano truplo – zadavljeno, razkosano in zavito v plastiko. Osumljenec, ki je žrtvi dogoval denar, je bil aretiran.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
31. 08. 2025 13.04
+3
Najbrž kakšnemu inžinirju ali pa doktorju ni uspela operacija
ODGOVORI
3 0
Naiskreni
31. 08. 2025 12.48
+1
nekje dalec prec bi rekli.. ah sej so samo zenske. aja niti ni tako dalec, samo v Lj nam treba. 🤣
ODGOVORI
1 0
Make Europe Great Again
31. 08. 2025 12.39
+6
Vemo katera vera rada to dela kadar se ženska upre ane ...
ODGOVORI
6 0
kiropraktik
31. 08. 2025 12.33
+1
Da ni kriv JJ?
ODGOVORI
3 2
bu?e24 1
31. 08. 2025 12.49
-2
Je kriv ja kaj podpera židovski lobi ki pošilja muslimane sem da lahko širijo izrael
ODGOVORI
0 2
