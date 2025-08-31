V bližini igrišča našli kovček z razpadajočim truplom ženske

Zaposleni v komunalnem podjetju so med deli na obrobju Filderstadta, približno 13 kilometrov južno od Stuttgarta, pod lesenim mostom ob manjšem potoku našli zapuščen kovček. Ko so ga odprli, pa so v njem našli grozljivo vsebino – razpadajoče truplo, poročajo nemški mediji.

Četrtkovo 'najdbo' zdaj preiskuje posebni, 44-članski oddelek nemške kriminalistične policije, a kot kaže, se zaenkrat poraja več vprašanj kot imajo odgovorov. Identitete mrtve osebe še niso ugotovili, je pa obdukcija, ki jo je opravil forenzični patolog, potrdila, da gre za žensko. Njena starost, vzrok in čas smrti medtem ostajajo neznane.

Preiskovalci menijo, da je bilo truplo v kovčku že dalj časa, saj je močno razpadlo in so v določenih delih ostale le še kosti, so sporočili z nemškega državnega tožilstva. Predstavnik za odnose z javnostmi policije v Reutlingenu Michael Schaal je dejal, da zdaj iščejo očividce, ki so v zadnjih tednih na območju stanovanjskega naselja na severnem robu mesta morda opazili kaj nenavadnega, piše nemški časnik Stimme. "Morda osebo s kovčkom v roki, ali sumljive avtomobile," je v izjavi za javnost povedal Schaal. Policija podatkov o tem, da bi na tem območju pogrešali kakšno žensko, nima.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so strokovnjaki državne kriminalistične policije sicer že od četrtka še vedno na kraju. Zaslišujejo prebivalce in sprehajalce, preiskali so tudi bližnje smetnjake in zasegli sumljive predmete.

Kovček s truplom je med urejanjem okolja našel zaposleni, potem ko je zavohal močan gniloben vonj. Nanj naj bi že par dni prej postali pozorni tudi sprehajalci. "Sladkast, oster smrad je bil brutalen," je za nemški Stimme povedala 62-letna Petre Hanke, ki tam vsakodnevno sprehaja psa. "Mislila sem si: verjetno je kakšna mrtva žival," je povedala in dodala, da sta bila njena psa na vonj pozorna že nekaj dni. "Nekaj mora biti pod mostom," je menila.