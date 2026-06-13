V bližini stadiona, kjer trenira iranska ekipa, našli razpadajoče truplo

Novinarji so videli, kako je policija v Tijuani odprla prtljažnik temno sivega športnega terenca s kalifornijskimi registrskimi tablicami na parkirišču supermarketa neposredno nasproti stadiona Caliente, kjer trenira iranska ekipa, ki se pripravlja na tri tekme v ZDA.

Okoli vozila so delali preiskovalci v belih zaščitnih oblekah, da bi pregledali truplo, preden so ga odstranili. Tožilstvo v Tijuani je sporočilo, da je truplo našla patruljna enota.

"Po pregledu vozila so v prtljažniku našli osebo, zavito v črno vrečko, prisotni so bili znaki nasilja," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi in dodal, da naj bi bil avtomobil zapuščen v sredo.

Temperature v mestu so v zadnjih dneh dosegle do 28 stopinj Celzija. Vozilo je bilo parkirano na prostem, pod sončno pripeko. Na neznosen smrad, ki se je širil iz avtomobila, so postali pozorni kupci bližnje trgovine. O tem so obvestili varnostnika v supermarketu, ta pa je nato poklical policijo.

Tožilstvo je sprožilo preiskavo za identifikacijo žrtve in ugotavljanje okoliščin umora. Zaenkrat ni znakov, da bi bilo truplo povezano z iransko reprezentanco ali svetovnim prvenstvom, poročajo tuji mediji. Ekipa je stadion zapustila le nekaj minut po tem, ko so forenziki odpeljali truplo.