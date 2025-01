V bližini kanadske meje umrla ameriški mejni policist in nemški državljan

Policisti ameriške mejne patrulje so na avtocesti v Coventryju opravljali kontrolo vozil okoli 32 kilometrov južno od meje in ustavili avtomobil. Po približno 15 minutah je voznica izstopila, potegnila pištolo in brez opozorila streljala na policiste. Pri tem je umrl agent David Maland .

S streli so zato odgovorili tudi policisti in ubili sopotnika v vozilu, v trenutku, ko je ta posegel po orožju, voznico pa ranili, poroča Euronews.

Približno dve uri pred streljanjem tistega dne so policisti opazili Felixa B., kako prihaja iz trgovine Walmart v Newportu z dvema paketoma aluminijaste folije. Glede na dokumente, ki jih je FBI predložil sodišču, so videli, da medtem, ko sedi na sovoznikovem sedežu, v folijo zavija neprepoznavne predmete.

Med preiskavo avtomobila po streljanju so policisti našli mobilne telefone, zavite v folijo, bojno čelado, očala za nočno opazovanje, respiratorje in strelivo. Našli so tudi paket strelnih tarč, vključno z nekaterimi, ki so že bile uporabljene, radijske postaje, približno ducat elektronskih naprav, informacije o njunem potovanju in namestitvah v več zveznih državah ter neke vrste dnevnik, ki sta ga pisala.

Po poročanju lokalne postaje CBS WCAX je FBI par preiskoval zaradi resnih kaznivih dejanj.

Youngblutova, ki je stara 21 let, naj bi se danes zglasila na zveznem sodišču, kjer naj bi jo uradno obtožili. Obtožbe zoper njo vključujejo uporabo smrtonosnega orožja pri napadu na agenta mejne patrulje ter uporabo in strelnega orožja med in v zvezi s tem napadom.