V bližini Kanarskih otokov pogrešanih najmanj 300 migrantov

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Zavarovalniški agent pozvoni na vratih. Janez mu odpre in še preden je agent prišel do besede, mu Janez razloži: ''Ne, hvala! Ne bom sklenil življenskega zavarovanja, ker želim, da so na mo¬jem pogrebu vsi žalostni!!!''