V bližini Kijeva našli truplo osumljenke za bombni napad v Monaku

39-letna Anastasija Berezovska je bila na Interpolovi rdeči tiralici navedena kot glavna osumljenka. V tiralici je zapisano, da je ukrajinska državljanka, govori nemško in da jo oblasti v Monaku iščejo zaradi poskusa umora, namestitve eksplozivne naprave na javnem mestu z namenom storitve kaznivega dejanja ter sodelovanja v hudodelski združbi, piše Reuters.
Namestnik monaškega državnega tožilca je prejšnji teden povedal, da je napadalka po napadu peš zapustila kneževino in prečkala mejo v sosednjo Francijo, nato pa z avtomobilom prek več evropskih držav, med drugim Italije, pobegnila v Nemčijo.
V napadu so bili ranjeni poslovnež Vadim Jermolajev, njegova partnerica in sin. Najhuje je bila poškodovana njegova partnerica, ki so ji po poročanju tujih medijev morali amputirati obe nogi.
Portal Ukrainska Pravda je ob sklicevanju na drug vir iz organov pregona poročal, da sta bila v povezavi s primerom že pridržana dva osumljenca. Eden od njiju je pripadnik Glavne obveščevalne uprave Ukrajine (HUR), drugi pa nekdanji uslužbenec organov pregona, poroča Ukrainska Pravda.
Spomnimo
Nedavno je nekdo pustil paket v vhodni avli majhne stanovanjske stavbe le nekaj korakov od francoske meje. Kmalu zatem je v tej avli eksplodiralo, ravno ko so trije stanovalci – par in 13-letni otrok – vstopali v stavbo, pri čemer so bili poškodovani.
Jermolajev, ki živi v Monaku vsaj od leta 2021, je od decembra 2023 pod sankcijami Ukrajine zaradi svojih poslovnih dejavnosti na Krimu. Kijev mu očita, da je imel alkoholni posel na Krimu pod rusko okupacijo ter da je po ruski invaziji leta 2022 še naprej plačeval davke Moskvi.
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