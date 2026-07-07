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V bližini Kijeva našli truplo osumljenke za bombni napad v Monaku

Kijev, 07. 07. 2026 13.07 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
N.V.
Anastasija Berezovska

V bližini ukrajinske prestolnice Kijev so našli truplo ukrajinske državljanke, osumljene, da je izvedla bombni napad na premožnega poslovneža ukrajinskega rodu v Monaku. Ukrajinski mediji poročajo, da je bila ženska ustreljena.

39-letna Anastasija Berezovska je bila na Interpolovi rdeči tiralici navedena kot glavna osumljenka. V tiralici je zapisano, da je ukrajinska državljanka, govori nemško in da jo oblasti v Monaku iščejo zaradi poskusa umora, namestitve eksplozivne naprave na javnem mestu z namenom storitve kaznivega dejanja ter sodelovanja v hudodelski združbi, piše Reuters.

Tiralica, s katero Interpol išče Anastasijo Berezovsko
Tiralica, s katero Interpol išče Anastasijo Berezovsko
FOTO: AP

Namestnik monaškega državnega tožilca je prejšnji teden povedal, da je napadalka po napadu peš zapustila kneževino in prečkala mejo v sosednjo Francijo, nato pa z avtomobilom prek več evropskih držav, med drugim Italije, pobegnila v Nemčijo.

V napadu so bili ranjeni poslovnež Vadim Jermolajev, njegova partnerica in sin. Najhuje je bila poškodovana njegova partnerica, ki so ji po poročanju tujih medijev morali amputirati obe nogi.

Portal Ukrainska Pravda je ob sklicevanju na drug vir iz organov pregona poročal, da sta bila v povezavi s primerom že pridržana dva osumljenca. Eden od njiju je pripadnik Glavne obveščevalne uprave Ukrajine (HUR), drugi pa nekdanji uslužbenec organov pregona, poroča Ukrainska Pravda.

Spomnimo

Nedavno je nekdo pustil paket v vhodni avli majhne stanovanjske stavbe le nekaj korakov od francoske meje. Kmalu zatem je v tej avli eksplodiralo, ravno ko so trije stanovalci – par in 13-letni otrok – vstopali v stavbo, pri čemer so bili poškodovani.

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Jermolajev, ki živi v Monaku vsaj od leta 2021, je od decembra 2023 pod sankcijami Ukrajine zaradi svojih poslovnih dejavnosti na Krimu. Kijev mu očita, da je imel alkoholni posel na Krimu pod rusko okupacijo ter da je po ruski invaziji leta 2022 še naprej plačeval davke Moskvi.

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KOMENTARJI19

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Fourty Six
07. 07. 2026 15.01
Kar naj se pobijajo med seboj, nobene škode.
Odgovori
0 0
borjac
07. 07. 2026 14.54
Kot vidimo Zelenski dokončno zaščiti svoje teroristične sodelavce , tale primer Anastasije Berezovske je tajna Ukrajinska služba uspešno dokončala , plačilo za pomoč Zelenskemu je dobila takoj.
Odgovori
+3
4 1
Racional-ec
07. 07. 2026 14.53
Uzela je magla 😬
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
07. 07. 2026 14.47
Je zelenski naročil da jo odstranijo, da ne bi preveč povedala. In laydra ,kallas ter rutte še vedno podpirajo to korupcije polno državio
Odgovori
+5
6 1
JazAliTi
07. 07. 2026 14.46
Ha!
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
07. 07. 2026 14.40
naročniki so se je rešili ....
Odgovori
+2
3 1
ho?emVšolo
07. 07. 2026 14.40
Čiščenje po čiščenju.
Odgovori
+4
5 1
Demo X
07. 07. 2026 14.38
Zanimivo da lahko Ukrajinci po Evropi nastavljajo bombe in se igrajo teroriste.
Odgovori
+12
13 1
wsharky
07. 07. 2026 14.28
Zelenski v ozzadju?
Odgovori
+15
15 0
ALEX0000
07. 07. 2026 14.25
Čudno, drugi mediji pa pišejo, da njegova žena naj ne bi bila poškodovana oz, je niti ni bilo zraven.
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+2
2 0
royayers
07. 07. 2026 14.30
zraven je bila ljubica, ali kakorkoli jo je ze imenoval 😊
Odgovori
+4
4 0
juventina10
07. 07. 2026 14.24
ali pa lažna objava njene smrti.
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
07. 07. 2026 14.25
možno ja obveščevalna posla in menjava identitete. če je ta identiteta umrle sploh prava
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+9
9 0
jurist
07. 07. 2026 14.18
Upam, da ruska in ukrajinska mentaliteta ne prideta nikdar v EU. Ti jemljejo politiko čisto preresno.
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+12
12 0
SpamEx
07. 07. 2026 14.17
Groza. Uporabili in zavrgli. Bruh
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+10
10 0
Kimberley Echo
07. 07. 2026 14.16
Svojo naivnost je plačala z življenjem. Jasno je, da je atentat naročilo vodstvo Ukrajine. Ni se posrečil, sledi kazen.
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+13
13 0
Mens sana
07. 07. 2026 14.13
.............SBU jo je nagradil za uspešno izvedeno akcijo .........
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+10
10 0
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