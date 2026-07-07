V bližini Kijeva našli truplo osumljenke za bombni napad v Monaku

39-letna Anastasija Berezovska je bila na Interpolovi rdeči tiralici navedena kot glavna osumljenka. V tiralici je zapisano, da je ukrajinska državljanka, govori nemško in da jo oblasti v Monaku iščejo zaradi poskusa umora, namestitve eksplozivne naprave na javnem mestu z namenom storitve kaznivega dejanja ter sodelovanja v hudodelski združbi, piše Reuters.

Namestnik monaškega državnega tožilca je prejšnji teden povedal, da je napadalka po napadu peš zapustila kneževino in prečkala mejo v sosednjo Francijo, nato pa z avtomobilom prek več evropskih držav, med drugim Italije, pobegnila v Nemčijo.

V napadu so bili ranjeni poslovnež Vadim Jermolajev, njegova partnerica in sin. Najhuje je bila poškodovana njegova partnerica, ki so ji po poročanju tujih medijev morali amputirati obe nogi.

Portal Ukrainska Pravda je ob sklicevanju na drug vir iz organov pregona poročal, da sta bila v povezavi s primerom že pridržana dva osumljenca. Eden od njiju je pripadnik Glavne obveščevalne uprave Ukrajine (HUR), drugi pa nekdanji uslužbenec organov pregona, poroča Ukrainska Pravda.