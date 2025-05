Močan potres v bližini Krete

Potres, ki je prebudil številne prebivalce Krete, so čutili tudi na Peloponezu, Kikladih in celo na Cipru, poročanje grških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju grške tiskovne agencije ANA so gasilske enote na Kreti v splošni pripravljenosti, vozila pa patruljirajo in ocenjujejo razmere.

Potres je območje Krete stresel le nekaj dni po nizu manjših potresov v bližini Evbeje, drugega največjega grškega otoka. Regijo je v zadnjih 24 urah streslo več potresov z magnitudo 4,7, tresenje tal pa so čutili vse do Aten.

V Grčiji so potresi pogosti. V začetku letošnjega leta je grški otok Santorini streslo več potresov, zaradi česar so morale oblasti evakuirati na tisoče ljudi, zaradi visoke potresne dejavnosti pa so bile več tednov zaprte šole.