V bližini Krka izginila oče in sin: v morju našli sup in veslo

V soboto zvečer so pristojni prejeli obvestilo podjetja za najem vodnih plovil iz Klenovice o izginotju dveh strank, ki sta si izposodila sup. Kot so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, sta se Nemec in njegov mladoletni sin v soboto okoli 17. ure s supom odpravila proti Krku. Po besedah soproge in mame otroka sta se tam želela kopati.

Na pot sta se odpravila kljub temu, da je v Velebitskem kanalu ves dan pihala močna burja. O izginotju so bili nemudoma obveščeni v Luški upravi Reka in pristojni luški postaji Novi Vinodolski. V iskanje so vključene tudi enote pomorske policije in hrvaška obalna straža. Pogrešana iščejo tudi z letalom.

Ponoči so pristojni pregledali del Velebitskega kanala, zaradi zmanjšane vidljivosti in slabih vremenskih razmer pa so iskanje čez noč za dve uri prekinili. Iskanje se je nadaljevalo danes ob 5. uri zjutraj, okoli 10. ure pa so ob vzhodni obali Krka našli desko (sup) z enim veslom.