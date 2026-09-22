V bližini letalske baze v Nemčiji strmoglavilo vojaško letalo

Letalo F-16 Fighting Falcon je strmoglavilo okoli 14.30 na ali v bližini letalske baze Spangdahlem, so v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo nemški mediji, zapisali v letalski bazi.

Pilot naj bi se varno katapultiral in je trenutno v zdravstveni ustanovi, poroča tagesschau.

Na kraju nesreče so že reševalne službe, medtem ko pristojne službe še ugotavljajo vzrok in okoliščine nesreče.

Očividci so povedali, da so videli visok oblak dima. Letalo pa je po njihovih navedvah strmoglavilo neposredno ob vzletno-pristajalni stezi, v bližini igrišča za golf.