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V bližini letalske baze v Nemčiji strmoglavilo vojaško letalo

Spangdahlem, 22. 09. 2026 17.29 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Strmoglavljene letala v Nemčiji

V bližini ameriškega letalskega oporišča Spangdahlem za zahodu Nemčije je strmoglavilo vojaško letalo, ki naj bi pripadalo ameriških zračnin silam. Pilot naj bi se varno katapulitral, a je poškodovan. Vzrok stmoglavljanja še ni znan.

Letalo F-16 Fighting Falcon je strmoglavilo okoli 14.30 na ali v bližini letalske baze Spangdahlem, so v sporočilu za javnost, ki ga povzemajo nemški mediji, zapisali v letalski bazi. 

Pilot naj bi se varno katapultiral in je trenutno v zdravstveni ustanovi, poroča tagesschau.

Na kraju nesreče so že reševalne službe, medtem ko pristojne službe še ugotavljajo vzrok in okoliščine nesreče. 

Očividci so povedali, da so videli visok oblak dima. Letalo pa je po njihovih navedvah strmoglavilo neposredno ob vzletno-pristajalni stezi, v bližini igrišča za golf.

F-16 Fighting Falcon
F-16 Fighting Falcon
FOTO: Profimedia

Nemška kontrola zračnega prometa je za SWR povedala, da se je nesreča zgodila po vojaški vaji štirih letal. Dve letali sta se vračali v oporišče, ko naj bi prvo strmoglavilo. Druga tri letala so preusmerili v bazo Ramstein.

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Pujček
22. 09. 2026 17.50
Kriv je bil nevidni ruski dron.
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