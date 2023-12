V bližini meje z Venezuelo strmoglavil helikopter gvajanske vojske

Gvajana in Venezuela sta že več kot sto let v sporu zaradi z minerali in nafto bogate regije Essequibo, v zadnjem času pa so se napetosti med državama še zaostrile.

Gvajanska vojska je v sredo sporočila, da je v bližini meje z Venezuelo izginil njihov povsem novi vojaški helikopter tipa bell 412 EPI. Včeraj so pojasnili, da je v strmoglavljenju umrlo pet oseb, dva pa sta preživela. Na krovu so bili visoki gvajanski vojaški častniki.

Po besedah gvajanskega premierja Marka Phillipsa oblasti vzrok za helikoptersko nesrečo še preiskujejo. Poveljnik gvajanske vojske Omar Khan je ocenil, da so nesrečo najverjetneje povzročile slabe vremenske razmere, zavrnil pa je možnost, da bi bil helikopter tarča napada.

Kot je dejal, zaenkrat ni znakov, ki bi kazali na morebitno vpletenost Venezuele, kljub temu da ta v zadnjem času ob meji kopiči svoje vojake in težko vojaško opremo. "Nimamo informacij, ki bi kazale na to, da je na tem območju potekal kakršen koli let venezuelskega letala. Špekulacije niso nekaj, v kar se želim spuščati. Naša prednostna naloga je rešiti življenja," je komentiral Khan.