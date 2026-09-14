V bližini obale Baltskega morja našli domnevni ruski dron

Jacek Goryszewski, tiskovni predstavnik operativnega poveljstva poljskih oboroženih sil, je za TVN24 ocenil, da gre najverjetneje za ruski brezpilotni letalnik tipa Gerbera. Ta bi lahko na Poljsko prispel iz mednarodnih voda, saj od 30. julija Poljaki niso zabeležili kršitev poljskega zračnega prostora.

"Vojska je v Baltskem morju, blizu plaže v kraju Rusinowo pri Jaroslawiecu, locirala in izvlekla dron," je na omrežju X zapisal minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz . Dodal je še, da so pristojne službe zavarovale območje najdbe in opravljajo ogled.

Droni tipa Gerbera se pogosto uporabljajo kot vabe, lahko pa nosijo tudi razstrelivo, poroča Reuters.

Poljski premier Donald Tusk je sicer že večkrat opozoril, da morajo države Nata pričakovati porast provokacij s strani Moskve. Ruski dron je v nedeljo zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Napad je Rusija izvedla le nekaj kilometrov od ukrajinsko-poljske meje.

Malo pred napadom je ukrajinsko-poljsko mejo prečkal vlak, na katerem je bilo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov, znanstvenikov in varnostnih svetovalcev, ki so se v Kijevu udeležili mednarodne konference. Med njimi je bil tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson.