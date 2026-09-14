Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V bližini obale Baltskega morja našli domnevni ruski dron

Varšava, 14. 09. 2026 17.12 pred 33 minutami 1 min branja 12

Avtor:
M.S.
dron

Poljska vojska je iz Baltskega morja ob severni obali Poljske potegnila dron. Po navedbah poljskega obrambnega ministra prvi izsledki kažejo, da gre za vojaški brezpilotni letalnik ruske izdelave.

"Vojska je v Baltskem morju, blizu plaže v kraju Rusinowo pri Jaroslawiecu, locirala in izvlekla dron," je na omrežju X zapisal minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dodal je še, da so pristojne službe zavarovale območje najdbe in opravljajo ogled.

Jacek Goryszewski, tiskovni predstavnik operativnega poveljstva poljskih oboroženih sil, je za TVN24 ocenil, da gre najverjetneje za ruski brezpilotni letalnik tipa Gerbera. Ta bi lahko na Poljsko prispel iz mednarodnih voda, saj od 30. julija Poljaki niso zabeležili kršitev poljskega zračnega prostora.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Droni tipa Gerbera se pogosto uporabljajo kot vabe, lahko pa nosijo tudi razstrelivo, poroča Reuters.

Poljski premier Donald Tusk je sicer že večkrat opozoril, da morajo države Nata pričakovati porast provokacij s strani Moskve. Ruski dron je v nedeljo zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Napad je Rusija izvedla le nekaj kilometrov od ukrajinsko-poljske meje.

Malo pred napadom je ukrajinsko-poljsko mejo prečkal vlak, na katerem je bilo več visokih evropskih uradnikov, diplomatov, znanstvenikov in varnostnih svetovalcev, ki so se v Kijevu udeležili mednarodne konference. Med njimi je bil tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson.

poljska dron rusija

Rutte: Slovenija je zanesljiva članica Nata

24ur.com Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite
24ur.com Padli dron sredi koruznega polja: last tihotapcev ali ruska Gerbera?
24ur.com Ameriška vojska objavila posnetek trka drona in ruskega lovca
24ur.com V Latviji strmoglavil ruski dron iranske izdelave z eksplozivom
24ur.com Ducati dronov nad Rusijo, tarča tudi Moskva
24ur.com Poljska vojska v mednarodnem zračnem prostoru prestregla Iljušina
24ur.com So Rusi namenoma sestrelili svoje brezpilotno letalo S-70?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zaklenjena resnica
14. 09. 2026 17.46
3. Ruski dron v nedeljo ni zadel lokomotive potniškega vlaka z 206 potniki, , ker so jih evakuirali 15 minut prej , kar na žalost pomeni, da so imeli 15 minut časa in točen cilj, da ga sestrelijo. Zakaj ga niso hoteli je treba vprašati tiste, ki so to vedeli
Odgovori
0 0
daiči
14. 09. 2026 17.45
mene recimo moti d se vsem malim letalnikom rece dron. a ni biv od nekdej dron na 4 propelarce k lebdi in se premika u zraku. ja kec je u besedi lebdi. ker tisteli zgori vojaski "droni" pa za mene niso droni ampak mali brezpilotni avijoncki. Ja in ti avijoncki pazite to, ne morejo lebdet, ampak so v zraku loh samo, ce majo brzino, vzgon.
Odgovori
0 0
nonac
14. 09. 2026 17.45
Tiskovni predstavnik je ocenil, da gre najverjetneje za ruski dron. Bomo videli, kaj poreče njegov šofer…:)
Odgovori
0 0
..................
14. 09. 2026 17.42
počakajte da pride zukrija (zgubica) in vam bo vse razložila... 🙄 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
myomy
14. 09. 2026 17.40
Poljaki so enostavno narisali rusko zastavo na dron in evo ti dokaz, da je dron ruski. Je pa zanimivo, da ga je na plaži našla vojska in ne kakšen civilist. Aja, vojska se ponavadi sprehaja po plaži, ne civilisti.
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
14. 09. 2026 17.38
2. Droni tipa Gerbera se pogosto uporabljajo kot vabe in je svojo primarno očitno nalogo opravil
Odgovori
+3
3 0
Zaklenjena resnica
14. 09. 2026 17.37
1. Borisa Johnsona ni prineslo iz mednarodnih voda
Odgovori
+3
3 0
4krogci
14. 09. 2026 17.33
Mene sam neki zanima….kako ti droni k letijo in pristajajo brez koles….oz se huje brez sistema pristajanja kot helikopterji ali pa z ksnimi padali….pustijo tla vedno neposkodovana? Nobenih crt,razritega terena v okolici…pac nic od nic…..
Odgovori
+6
7 1
cirenij
14. 09. 2026 17.31
Ti, ti putko ti! Provociraš nedolžnega zelenega!?
Odgovori
+0
3 3
bronco60
14. 09. 2026 17.27
A, da bi bila pa ukrainska provokacija, pa ne??? Že dolgo vemo, da nas hoče kokainski zvleči v vojno.
Odgovori
+7
9 2
4krogci
14. 09. 2026 17.34
Lahko je tud kr Poljski pa mal pokamufliran….glede da je tko lepo polozen na tla in so tla nedotaknjena!
Odgovori
+2
2 0
Mikimilane 92
14. 09. 2026 17.23
Tezko da bi bil od katere druge drzave🤦🤦🤦
Odgovori
-2
3 5
bibaleze
Portal
Meghan pokazala, kako danes živita njena otroka
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec dahnil usodni da in delil prve fotografije
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Pokazala je bleščeč prstan
Pokazala je bleščeč prstan
vizita
Portal
Žlica medu pred spanjem - nov pristop k 'nočnemu' hujšanju?
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
cekin
Portal
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
moskisvet
Portal
Mili dviguje temperaturo: 'Jutri bi se poročila, prišla sem po moža'
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Raj za turiste, pekel za domačine. Ta priljubljeni otok poka po šivih
Raj za turiste, pekel za domačine. Ta priljubljeni otok poka po šivih
dominvrt
Portal
Trdovratna rja v prhi? Ta trik jo lahko odstrani
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
okusno
Portal
5 ključnih nasvetov za najboljšo gobovo juho
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956