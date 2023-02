V bližini osnovne šole odjeknili streli, dve osebi v smrtni nevarnosti

"Poškodovana sta 16-letni in 81-letni moški. Ostale osebe niso bile vpletene v napad. Po prvih informacijah sta oba v smrtni nevarnosti, v bolnišnico pa sta ju prepeljala dva reševalca," je sporočila lokalna policija.

O streljanju v bližini osnovne šole Martinusschule so priče policijo obvestile ob 7.30 zjutraj. Vendar pa po besedah tiskovnega predstavnika napad ni bil povezan s šolo, prav tako ni vplival na potek pouka, poroča Bild. Učenci in učitelji, ki so bili priča situaciji, so sicer trenutno v pastoralni oskrbi.

Policija je kraj zločina zaprla, zaslišuje priče streljanja. Za javnost sicer ni več nevarnosti, so sporočili.