V bližini postaje podzemne železnice odjeknila eksplozija, več mrtvih

Kot poroča Reuters, je v eksploziji, ki je odjeknila v bližini postaje podzemne železnice v New Delhiju, umrlo najmanj osem oseb, še več jih je poškodovanih.

Na gosto poseljenem območju v bližini Rdeče trdnjave je eksplodiralo vozilo, je dejal tiskovni predstavnik policije. Po poročanju indijskih medijev so oblasti v prestolnici in Mumbaju razglasile visoko stopnjo pripravljenosti. BBC poroča, da je policijski komisar Delhija Satish Golcha novinarjem povedal, da se je incident zgodil okoli 18:52 po lokalnem času, ko se je počasi premikajoče vozilo ustavilo na rdeči luči, nato pa je eksplodiralo.

Požar se je po eksploziji razširil še na najmanj šest vozil in tri rikše, vzrok eksplozije pa za zdaj še preiskujejo. Situacijo spremljajo, je dodal Golcha, reševalne službe pa so v stiku z vlado.