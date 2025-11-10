Svetli način
Tujina

V bližini postaje podzemne železnice odjeknila eksplozija, več mrtvih

New Delhi, 10. 11. 2025 16.00 | Posodobljeno pred 51 minutami

Indijsko prestolnico je pretresla smrtonosna eksplozija, ki je odjeknila v bližini postaje podzemne železnice. Po prvih informacijah je umrlo najmanj osem oseb. Eksplodiralo je vozilo, vzrok eksplozije pa za zdaj še ni znan.

Kot poroča Reuters, je v eksploziji, ki je odjeknila v bližini postaje podzemne železnice v New Delhiju, umrlo najmanj osem oseb, še več jih je poškodovanih.

Na gosto poseljenem območju v bližini Rdeče trdnjave je eksplodiralo vozilo, je dejal tiskovni predstavnik policije. Po poročanju indijskih medijev so oblasti v prestolnici in Mumbaju razglasile visoko stopnjo pripravljenosti. BBC poroča, da je policijski komisar Delhija Satish Golcha novinarjem povedal, da se je incident zgodil okoli 18:52 po lokalnem času, ko se je počasi premikajoče vozilo ustavilo na rdeči luči, nato pa je eksplodiralo.

Požar se je po eksploziji razširil še na najmanj šest vozil in tri rikše, vzrok eksplozije pa za zdaj še preiskujejo. Situacijo spremljajo, je dodal Golcha, reševalne službe pa so v stiku z vlado.

Eksplozija v indijski prestolnici
Eksplozija v indijski prestolnici FOTO: Profimedia

Rdeča trdnjava, v Indiji znana kot Lal Qila, je utrdba iz 17. stoletja iz obdobja Mogulov, ki se nahaja v starem mestnem jedru in jo turisti obiskujejo skozi vse leto.

