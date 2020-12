V bližini Pulja izginila Inina ploščad

Inina ploščad Ivana D, ki se je nahajala približno 50 kilometrov severozahodno od Pulja, je izginila, piše 24sata.hr. Po izginotju so se plinski ventili samodejno zaprli in preprečili nevarnost puščanja plina. Platforma ni naseljena.

"Varnostni sistemi so se na srečo pravočasno vključili in zato ni prišlo do razlitja ali nezgod. Za zdaj nimamo vizualnega stika s ploščadjo in se ne moremo približati prizorišču, ki je pet kilometrov oddaljeno od druge najbližje ploščadi,"je dejal Tvrtko Perković iz Ine.

Iskanju ploščadi so se pridružili tudi piloti letalske baze v Zemuniku, ki so sporočili, da je na prvotnem položaju ni opaziti. "Usmerili smo ladje, da uporabijo svoje radarske naprave. Objekta niso opazile in tega ni bilo mogoče z gotovostjo potrditi, dokler letalo ni preletelo območja," je povedal Ivo Šantić, vodja Nacionalnega centra za nadzor pomorskega prometa.