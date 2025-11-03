Svetli način
Ob Koloseju padalo kamenje: delavec ujet pod ruševinami

03. 11. 2025 13.31

Med prenovo se je zrušil del srednjeveškega stolpa Torre dei Conti v Rimu ter pod seboj pokopal več delavcev. Na pomoč so nemudoma prihiteli gasilci, ki so ujete moške potegnili izpod ruševin. Eden od njih je med zrušitvijo utrpel hude poškodbe, v kritičnem stanju so ga odpeljali v bolnišnico. Po prihodu gasilcev se je s stolpa odlomil še en del kamenja in padel na reševalce.

Kot poroča Euronews, se je v središču Rima, blizu enega od sedmih čudes sveta, dopoldan porušil del srednjeveškega stolpa Torre dei Conti. Kamenje je začelo padati med prenovo zgodovinske znamenitosti ter pod seboj pokopalo več delavcev.

Tiskovni predstavnik nacionalne gasilske službe Luca Cari je dopoldan povedal, da so izpod ruševin reševali štiri delavce, od katerih so morali enega zaradi hujših poškodb odpeljati v bolnišnico. 64-letnik je namreč utrpel poškodbe glave in je v kritičnem stanju.

En delavec je medtem po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še vedno ujet pod ruševinami. Po navedbah zdravniških virov je moški pri zavesti.

Med reševanjem se je odlomil še en del kamenja, ki je padel tudi na gasilce, ki so reševali delavce, vendar pa ti niso bili poškodovani, piše Ansa.

Reševalne akcije še vedno potekajo. Karabinjerji iz poveljstva Piazza Venezia in podjetja Centro so območje zavarovali in bodo skupaj s karabinjerskim inšpektoratom za delo in s tehniki lokalne zdravstvene uprave preiskali vzrok zrušitve. Kraj zrušitve je obiskal tudi minister za kulturo Alessandro Giuli.

Preiskavo je začelo tudi rimsko državno tožilstvo. Trenutno primer, ki ga koordinirata namestnik tožilca Antonino Di Mai in javni tožilec Mario Dovinola, teče v smeri povzročitve poškodbe iz malomarnosti.

S historičnega stolpa padalo kamenje
S historičnega stolpa padalo kamenje FOTO: AP

Na kraju zrušitve so prisotni policisti enote pravosodne policije, specializirani za nesreče pri delu. Preiskovalci bodo pridobili tehnično znanje za rekonstrukcijo dogodkov in ugotovitev vzrokov zrušitve.

Stolp, ki ga je leta 1238 zgradil papež Inocenc III. in se nahaja v bližini Koloseja in Rimskega foruma, je bil v fazi obnove, ki jo je financiral italijanski Nacionalni načrt za obnovo in odpornost.

Stolp je bil pred začetkom prenove zapuščen že več let, do incidenta pa je prišlo na enem najbolj obiskanih območij Rima.

bodi
03. 11. 2025 14.47
več kot 2000 let stara zgradba današnje gradnje tega ne bodo zdržale, fontane še sedaj delujejo mi pa se vode nimamo povsod
