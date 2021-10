V Piranskem zalivu zagorela hrvaška ribiška ladja, ribiče reševali policisti

Okoli 13.30 so policisti Postaje pomorske in letališke policije Pulj med svojim rednim obhodom v Piranskem zalivu zagledali gorečo ladjo, ki je bila od rta Savudrija oddaljena približno 700 metrov.

"Policisti so se takoj odpravili proti goreči ribiški ladji in članoma posadke podali gasilni aparat. Na žalost se je ogenj že razplamtel, tako da posadka požara ni uspela pogasiti, zato so policijski uslužbenci dva člana posadke prekrcali na policijsko plovilo in ju uspešno ter brez poškodb prepeljali do pristana v Savudriji," so sporočili s hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve (MUP).