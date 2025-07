V bližini Šibenika se je prevrnil katamaran z več potniki

Po poročanju Net.hr je hrvaška policija potrdila, da je Pomorska policijska postaja Šibenik okoli 11.35 prejela prijavo, da se je zaradi hudega neurja v bližini otoka Kaprije prevrnil katamaran. "Zaradi tega je več oseb padlo v morje," so sporočili.

V času prevrnitve je bilo na krovu plovila devet oseb, med njimi sedem švedskih, en nemški in en hrvaški državljan. Na pomoč so jim priskočili člani posadke z bližnje jadrnice. Pristojni so morali dva tuja državljana zaradi poškodb prepeljati v šibeniško bolnišnico.

Več informacij bo znanih po preiskavi, ki jo bodo opravili policisti Pomorske policijske postaje Šibenik.