V bližini slovenske meje izbruh ptičje gripe

V Slovenji so doslej ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah. Da ne bi prišlo do prenosa bolezni na perutnino ali ptice v ujetništvu, so rejce pozvali k upoštevanju ukrepov in k takojšnjemu obvestilu veterinarja, če pri živali opazijo zmanjšano porabo krme in vode, padec nesnosti, povišan dnevni pogin ali pojav neobičajnih znakov.