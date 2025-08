V bližini Sočija divja obsežen požar v skladišču nafte

Guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je na Telegramu sporočil, da so ostanki sestreljenega brezpilotnega letala zadeli 2000-kubični rezervoar za gorivo in da se s požarom bori 127 gasilcev s 35 gasilskimi vozili.

Napad, za katerega je Kondratjev dejal, da se je zgodil v okrožju Adler, je sicer zadnji v nizu napadov, ki jih je Ukrajina izvedla ta konec tedna in so usmerjeni proti objektom v južnoruskih mestih Rjazan, Penza in Voronež. Guverner Voroneža je dejal, da so bili v enem napadu z dronom ranjeni štirje ljudje.

Medtem pa so bili v ruskem raketnem napadu na ukrajinsko mesto Mikolajev na jugu Ukrajine uničeni domovi in infrastruktura. V mestu, ki ga ruske sile večkrat obstreljujejo, je bilo ranjenih najmanj sedem civilistov. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da so trije poškodovanci v bolnišnici.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihova zračna obramba ponoči prestregla 93 ukrajinskih brezpilotnih letal, od katerih jih je bilo 60 nad območjem Črnega morja. Ukrajinske zračne sile pa so sporočile, da je Rusija ponoči izstrelila 83 brezpilotnih letal oziroma 76 brezpilotnih letal in sedem raket, od katerih jih je bilo 61 sestreljenih. Dodali so, da je 16 brezpilotnih letal in šest raket zadelo cilje na osmih lokacijah.

Do takšnega razvoja dogodkov prihaja po še posebej krvavem tednu za civiliste v Ukrajini, vključno z napadom na Kijev v četrtek, v katerem je bilo ubitih najmanj 31 ljudi. V napadu je bilo izstreljenih več kot 300 brezpilotnih letal in osem raket, so sporočili ukrajinski uradniki, zaradi česar gre za enega najsmrtonosnejših napadov na prestolnico od začetka ruske invazije februarja 2022.