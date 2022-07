V bližini Splita zagorel čoln, potniki in posadka so se rešili s skokom v morje

Da bi ubežale ognjenim zubljem, ki so zajeli desetmetrski čoln v bližini Splita, so štiri osebe skočile v morje in se tako rešile pred plameni. Dva člana posadke in dva potnika je nato iz morja potegnila ena izmed ladij, ki je plula v bližini.

Okoli 18. ure je pred Splitom zagorel desetmetrski čoln, na katerem sta bila v tistem času dva člana posadke in dva potnika. Četverica se je, da bi se rešila pred požarom, poskakala v morje, vse to pa je na kamero ujel Splitčan, ki je bil v tem času na trajektu. Vse je na krov vzela ena izmed ladij, ki je plula v bližini. Luški kapitan Željko Kuštera je po poročanju Indexa.hr dejal, da je bila poleg ladje luške kapitanije iz Milne in ladje Sveti Florijan, na kateri so bili gasilci, v bližini tudi manjša križarka, ki je začela gasiti požar. Kot je še povedal luški kapitan, do onesnaženja morja ni prišlo, so pa sprejeli vse ukrepe, ki se izvajajo v takih primerih. "Nihče od četverice potnikov na gorečem čolnu ni bil poškodovan, oblasti pa bodo vse štiri zaslišale v Splitu," je dodal. Za zdaj še ni znano, zakaj je čoln zagorel. Pristojni bodo zdaj najverjetneje opravili preiskavo in skušali odgovoriti na to vprašanje.