V bližini Tajvana poletelo več kitajskih bojnih letal

Kot odgovor na tokratnih 29 kitajskih letal je tajvanska vojska v zrak poslala tudi svoja bojna letala, s katerimi je želela Kitajski poslati opozorilo. Prav tako so izdali radijska opozorila in aktivirali raketne sisteme zračne obrambe za spremljanje dejavnosti, je dejalo tajvansko obrambno ministrstvo.

Gre za tretje največje število kitajskih letal v enem dnevu, ki so vstopila v tajvansko samooklicano identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ) od začetka leta. Podoben dogodek so sicer zabeležili manj kot mesec dni nazaj, ko je Kitajska na podobno misijo poslala 30 bojnih letal, poroča CNN .

Odkar so se ob koncu kitajske državljanske vojne pred več kot 70 leti poraženi nacionalisti umaknili na otok, sta Tajvan in celinska Kitajska upravljana ločeno. Vendar pa vladajoča kitajska komunistična stranka Tajvan vidi kot del svojega ozemlja, čeprav ga ni nikoli nadzorovala. Tako tudi niso nikoli izključili možnosti, da bi z vojsko zavzeli ta otok s samovlado. V zadnjih letih so grožnjo Tajvanu izkazovali tudi s pogostimi leti kitajskih bojnih letal v ADIZ.

Med Washingtonom, ki je zavezan podpori samoobrambe otoka, in Pekingom sicer prav tako vladajo napetosti zaradi Tajvana. Kitajski obrambni minister Wei Fenghe je v slavnostnem govoru v Singapurju ZDA obtožil nasilništva in obljubil, da se bo kitajska ljudska armada borila do konca pri zaustavitvi tajvanske neodvisnosti.