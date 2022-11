V bližini Titanika pred 26 leti zaznali skrivnostni signal, ki je končno pojasnjen

"To je biološko fascinantno, saj se živali, ki tam živijo, močno razlikujejo od živali, ki jih sicer najdemo v oceanskih breznih," je povedal Murray Roberts , profesor uporabne morske biologije in ekologije na univerzi v Edinburgu na Škotskem in eden od raziskovalcev v odpravi.

Oceanska brezna načeloma prekrita samo s peskom, skalni grebeni se tam nahajajo zelo redko

Roberts izpostavi še, da so oceanska brezna, ki se sicer nahajajo 3.000 do 4.000 metrov pod površjem, načeloma sicer prekrita predvsem s peskom. Skalne grebene so tam opazili zelo redko. Po odkritju pa Roberts meni, da so skalni grebeni v breznih prisotni bolj pogosto, kot so menili do sedaj.

"Včasih se korale in spužve pojavijo na mestih, kjer se sprašujemo, kako so tja sploh prišle. Toda če je teh skalnatih grebenov več, kot smo mislili, bi nam to lahko pomagalo razumeti razširjenost teh vrst po oceanu," pove Roberts.

CNN poroča, da raziskovalci trenutno analizirajo slike in video posnetke grebena, ki so jih posneli med potapljanjem, s svojimi ugotovitvami pa želijo dopolniti znanje o globokomorskem življenju.