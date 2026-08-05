Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V bližini Trumpovega igrišča za golf prijeli oboroženega moškega

Los Angeles, 05. 08. 2026 06.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Trump National golf club v kraju Rancho Palos Verdes

Kalifornijski organi pregona so v bližini igrišča za golf v lasti predsednika Donalda Trumpa na območju Los Angelesa aretirali oboroženega moškega. Tja je prišel s pištolo in strelivom tik pred dobrodelno večerjo, ki se je bo Trump udeležil.

Po navedbah šerifovega urada v Los Angelesu so zvezni agenti v civilu na igrišču za golf Trump National v kraju Rancho Palos Verdes opazili moškega, ki se "sprehaja po igrišču za golf, snema fotografije in videoposnetke ter se zdi, da spremlja aktivnosti za načrtovanje varnosti," poroča BBC.

Trump National golf club v kraju Rancho Palos Verdes
Trump National golf club v kraju Rancho Palos Verdes
FOTO: Profimedia

Šerifov urad je v sporočilu za javnost sporočil, da je bil moški aretiran, potem ko so zvezni agenti v civilu sredi dneva, okoli 15.30 po lokalnem času, lokalnim oblastem prijavili sumljivo osebo.

Izkazalo se je, da gre za 38-letnega Jeaninea Johna Taelea, ki ga zaradi ropa išče policijska uprava mesta El Segundo, ki leži približno 25 kilometrov severno od Rancho Palos Verdesa. Policisti so ga preiskali in pri njem našli nabojnik s 16 naboji, v njegovem parkiranem vozilu pa pištolo in še en poln nabojnik.

Oba nabojnika sta imel naboje z votlo konico (angleško hollow point). Gre za naboje, ki imajo v vrhu krogle vdolbino, ki povzroči, da se zrna ob udarcu v tarčo razširijo in sploščijo ter tako povzročijo največjo možno škodo na življenjsko pomembnih organih. 

Agenti so moškega pridržali, policija pa ga je aretirala zaradi posedovanja strelnega orožja in prepovedanega streliva. Kalifornija, ki ima eno najstrožjih zakonodaj o orožju v ZDA, je namreč prepovedala nabojnike, v katere je mogoče vstaviti več kot 10 nabojev.

V ponedeljek so agenti FBI izvedli še hišno preiskavo na naslovu osumljenca v Downeyju, mestu, ki prav tako leži na območju Los Angelesa. Našli so nezakonito predelano polavtomatično puško AR, pištolo kalibra 45, zaščitni jopič, nabojnike z veliko kapaciteto, veliko količino nabojev za pištole in puške ter več zvezkov z "zaskrbljujočimi zapisi". Preiskava, kakšne namene je moški imel, se nadaljuje, še poroča BBC.

Trump je sicer trenutno na obisku v Kaliforniji, kjer se nocoj namerava udeležiti republikanske večerje za zbiranje sredstev na svojem igrišču za golf.

trump golf igrišče aretacija oborožen moški los angeles

Italijanska ikona na dveh kolesih praznuje 80 let

24ur.com Streli v bližini Trumpa, ki je igral golf. FBI: Gre za poskus atentata
24ur.com Donald Trump ponovno tarča poskusa atentata
24ur.com Poskus atentata: domnevni napadalec ostaja v priporu
24ur.com Na Donalda Trumpa streljal 20-letnik, motiv še ni znan
24ur.com Trump znova razburja. Tokrat s fotografijo z mafijcem
24ur.com Oborožen vdrl v restavracijo: grozil je, da bo ubijal
24ur.com V grmovju več ur čakal na Trumpa. 'Upam, da ga čaka dolga doba za zapahi'
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o skrivni poroki, opazili so ju s prstanom na levi roki
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
vizita
Portal
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Novi trend zaradi dragih najemnin
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Spletna ljubezen, ki je stala 18 tisočakov
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Ta poletna dobrota zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881