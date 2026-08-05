V bližini Trumpovega igrišča za golf prijeli oboroženega moškega

Po navedbah šerifovega urada v Los Angelesu so zvezni agenti v civilu na igrišču za golf Trump National v kraju Rancho Palos Verdes opazili moškega, ki se "sprehaja po igrišču za golf, snema fotografije in videoposnetke ter se zdi, da spremlja aktivnosti za načrtovanje varnosti," poroča BBC.

Šerifov urad je v sporočilu za javnost sporočil, da je bil moški aretiran, potem ko so zvezni agenti v civilu sredi dneva, okoli 15.30 po lokalnem času, lokalnim oblastem prijavili sumljivo osebo.

Izkazalo se je, da gre za 38-letnega Jeaninea Johna Taelea, ki ga zaradi ropa išče policijska uprava mesta El Segundo, ki leži približno 25 kilometrov severno od Rancho Palos Verdesa. Policisti so ga preiskali in pri njem našli nabojnik s 16 naboji, v njegovem parkiranem vozilu pa pištolo in še en poln nabojnik.

Oba nabojnika sta imel naboje z votlo konico (angleško hollow point). Gre za naboje, ki imajo v vrhu krogle vdolbino, ki povzroči, da se zrna ob udarcu v tarčo razširijo in sploščijo ter tako povzročijo največjo možno škodo na življenjsko pomembnih organih.

Agenti so moškega pridržali, policija pa ga je aretirala zaradi posedovanja strelnega orožja in prepovedanega streliva. Kalifornija, ki ima eno najstrožjih zakonodaj o orožju v ZDA, je namreč prepovedala nabojnike, v katere je mogoče vstaviti več kot 10 nabojev.

V ponedeljek so agenti FBI izvedli še hišno preiskavo na naslovu osumljenca v Downeyju, mestu, ki prav tako leži na območju Los Angelesa. Našli so nezakonito predelano polavtomatično puško AR, pištolo kalibra 45, zaščitni jopič, nabojnike z veliko kapaciteto, veliko količino nabojev za pištole in puške ter več zvezkov z "zaskrbljujočimi zapisi". Preiskava, kakšne namene je moški imel, se nadaljuje, še poroča BBC.

Trump je sicer trenutno na obisku v Kaliforniji, kjer se nocoj namerava udeležiti republikanske večerje za zbiranje sredstev na svojem igrišču za golf.