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Zgodba se razvija

V bližini Vrsarja strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi bil Slovenec

Vrsar, 09. 06. 2026 09.47 pred 51 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Zračna luka Vrsar

V nesreči manjšega letala v bližini letališča Vrsar naj bi bil poškodovan slovenski pilot. Druga oseba, udeležena v nesreči, ni poškodovana. Poškodovancu trenutno nudijo pomoč. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Policija je bila obveščena o letalski nesreči okoli 8.35. Takoj po tem so na kraj dogodka poslali vse reševalne službe, vključno s policijo, nujno medicinsko pomočjo in gasilci, poroča Net.hr.

Kot poročajo na 24sata.hr, naj bi bil poškodovani pilot Slovenec. Druga oseba, ki je bila v letalu, je po poročanju hrvaškega medija Dnevnik.hr nepoškodovana.

Poškodovani osebi nudijo pomoč, še navaja hrvaški spletni medij. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Spomnimo, pred nekaj dnevi je v bližini Medulina strmoglavilo tudi manjše letalo. V nesreči so umrle štiri osebe.

Preberi še Pri Medulinu strmoglavilo manjše letalo, več mrtvih
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