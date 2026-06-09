V bližini Vrsarja strmoglavilo manjše letalo, pilot naj bi bil Slovenec

Policija je bila obveščena o letalski nesreči okoli 8.35. Takoj po tem so na kraj dogodka poslali vse reševalne službe, vključno s policijo, nujno medicinsko pomočjo in gasilci, poroča Net.hr.

Kot poročajo na 24sata.hr, naj bi bil poškodovani pilot Slovenec. Druga oseba, ki je bila v letalu, je po poročanju hrvaškega medija Dnevnik.hr nepoškodovana.

Poškodovani osebi nudijo pomoč, še navaja hrvaški spletni medij. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Spomnimo, pred nekaj dnevi je v bližini Medulina strmoglavilo tudi manjše letalo. V nesreči so umrle štiri osebe.