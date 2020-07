V Bocvani skrivnostno poginilo več kot 350 slonov

ZdravnikNiall McCannje povedal, da so njegovi kolegi v južnoafriški državi v delti Okavango od začetka maja opazili več kot 350 trupel slonov. V Bocvani sicer živi tretjina afriške populacije slonov, ki pa se zmanjšuje. McCann iz britanskega dobrodelnega združenja za reševanje nacionalnega parka je za BBC povedal, da so lokalni naravoslovci vlado o poginu slonov prvič opozorili v začetku maja, potem ko so leteli nad delto. "V triurnem letu so jih opazili 169," je povedal."Mesec dni pozneje so z nadaljnjimi preiskavami našteli še več trupel, skupno več kot 350. To je popolnoma brez primere glede števila slonov, ki so poginili v enem samem dogodku, ki ni povezan s sušo," je dodal.