V boj proti finančnim prevaram z umetno inteligenco?

Združene države Amerike so se v boj s finančnim kriminalom odločile poslati umetno inteligenco in več kot očitno so bili pri tem uspešni. Televizija CNN je poročala, da naj bi umetna inteligenca s strojnim učenjem (t. i. machine learning) pomagala ameriškemu ministrstvu za finance tako, da je v kratkem časovnem obdobju presejala ogromne količine podatkov. S tem so v proračunskem letu 2024 tako izterjali za skoraj milijardo evrov goljufij s čeki. Skupna vsota denarja, ki so ga s pomočjo umetne inteligence prihranili davkoplačevalcem, pa je v letu trikrat presegla lansko.

Za CNN je spregovorila Renata Miskell, višja uradnica ameriškega finančnega ministrstva, in povedala, da je bila poteza velika sprememba. "Z uporabo podatkov smo izboljšali našo igro pri odkrivanju in preprečevanju goljufij," je povedala.

Ministrstvo za finance je umetni inteligenci pripisalo vse zasluge za letošnjo uspešnost v boju s finančnim kriminalom. Uradniki na ministrstvu so po zgledu vodilnih bank in nekaterih podjetij umetno inteligenco za odkrivanje finančnih kaznivih dejanj potihoma začeli uporabljati konec leta 2022. Med pandemijo koronavirusa so se finančne goljufije močno povečale, zato je bil njihov glavni cilj, da davkoplačevalce zaščitijo pred tovrstnimi prevarami, posledično pa ministrstvu ni treba izplačevati pomoči oškodovanim.

Pri CNN-u so pojasnili, da ministrstvo za odkrivanje goljufij ne uporablja generativne umetne inteligence, ki smo jo podrobneje spoznali prek podjetja OpenAI in njihovega programa ChatGPT, temveč se zanašajo na strojno učenje, ki se je izkazalo za odlično pri analiziranju velikih količin podatkov in sprejemanju odločitev na podlagi naučenega. Umetna inteligenca na ta način lahko 'prečeše' skoraj neskončno količino podatkov in odkriva določene vzorce in vse to opravi v neprimerljivo krajšem času, kot bi ga za takšno delo potreboval človek. Strokovnjaki so mnenja, da bi izpopolnjen model umetne inteligence sumljivo transakcijo odkril že v milisekundi.

"Goljufi so zelo prebrisani. Na skrivaj tudi oni poskušajo izigrati sistem," je povedala Miskellova in dodala, da umetna inteligenca pomaga odkriti vzorce in jih preprečiti, kar je za ministrstvo izrednega pomena. Ameriška finančna uprava vsako leto 100 milijonom ljudem izplača skoraj 1,4 milijarde izplačil v skupni vrednosti skoraj sedem milijard evrov. Izplačuje dodatke za socialno varnost, zdravstveno pomoč, povračilo davkov itd. In prav zaradi velike količine plačil oziroma transakcij je privlačna tudi za goljufe, ki želijo za kakšen evro prikrajšati davkoplačevalce.

Kot navaja CNN bo ocenah družbe Juniper Research, ki je pri analizi trga in konkurence med vodilnimi podjetji na svetu, bodo v ZDA goljufije pri spletnih plačilih do leta 2028 presegle 334 milijard evrov.