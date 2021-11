V boju proti tihotapljenju migrantov: Nad Rokavskim prelivom bo bdelo letalo Frontexa

Kot je po pogovorih še povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin, bo letalo "noč in dan" preletavalo območje med Francijo in Nizozemsko in pomagalo v boju proti tihotapljenju migrantov. Srečanje so pripravili po tragediji, ko je med prečkanjem preliva na poti iz Francije v Veliko Britanijo umrlo 27 migrantov.