Tujina

V Bolgariji kaže na zmago levosredinske koalicije Radeva

Sofija, 19. 04. 2026 19.43 pred 54 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA Ti.Š.
Rumen Radev

Na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah v Bolgariji je, sodeč po izidih vzporednih volitev, slavila levosredinska koalicija treh strank, zbranih okoli nekdanjega bolgarskega predsednika Rumena Radeva.

Ankete, ki jih je po zaprtju volišč objavila agencija Market Lynx, kažejo, da je zmagovita koalicija prejela prepričljivo večino z 38,9 odstotka glasov.

Lista GERB-SDS nekdanjega konservativnega premierja Bojka Borisova, ki je državi vladal skoraj deset let, naj bi na drugem mestu dosegla 15,4 odstotka glasov.

Tretja je Liberalna koalicija PP-DB, ki naj bi prejela okoli 14 odstotkov glasov.

Rumen Radev
Rumen Radev
FOTO: AP

Rumen Radev je januarja kot prvi bolgarski predsednik po letu 1990 predčasno odstopil in končal svoj drugi petletni mandat. Marca je nato ustanovil koalicijo treh strank Progresivna Bolgarija in se na njenem čelu podal na volitve.

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
kekec9999
19. 04. 2026 20.06
Mu je Tanja že čestitala?
Odgovori
+0
1 1
Lock Down
19. 04. 2026 20.12
Glede na to, da je prorusko usmerjen, bo prvo čestitko dobil od kekca Stevanovića.
Odgovori
+0
2 2
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 19.49
In Stevanović!
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 19.48
Komaj se je rešila Orbana, že prihaja Radev!
Odgovori
-2
1 3
bergman
19. 04. 2026 20.23
...nauči se zemljepis, to je Bolgarija ne Madžarska...?
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
19. 04. 2026 19.48
Laynarci se spet vrti v Glavi!
Odgovori
+0
2 2
