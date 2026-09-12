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V bolgarskem skladišču orožja znova odjeknila eksplozija

Sofija, 12. 09. 2026 16.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Požar v skladišču orožja v Bolgariji

V Bolgariji je ponoči v skladišču streliva proizvajalca orožja EMCO, ki dobavlja strelivo Ukrajini, odjeknila močna eksplozija. Incident se je zgodil le nekaj tednov po požaru v drugem skladišču streliva istega podjetja, je sporočila bolgarska policija. Oblasti ne izključujejo možnosti sabotaže.

Bolgarsko notranje ministrstvo je sporočilo, da v zvezi s požarom, ki je izbruhnil po eksploziji v skladišču streliva blizu mesta Gabrovo v osrednjem delu države, ne izključuje možnosti sabotaže.

"Ne izključujemo možnosti zunanjega vmešavanja," je dejal notranji minister Ivan Demerdžiev, ki si je ogledal prizorišče incidenta, a obenem opozoril tudi na možnost, da niso bili upoštevani vsi varnostni predpisi o skladiščenju. Napovedal je, da bodo zdaj v vseh skladiščih streliva v Bolgariji opravili preglede varnostnih ukrepov.

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Podjetje EMCO je izključilo možnost človeške napake, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo.

Glede na vrsto incidentov v objektih obrambne industrije v državah EU, ki podpirajo Ukrajino v boju proti ruski agresiji, je prozahodno opozicijsko zavezništvo Demokratična Bolgarija pozvalo k preiskavi morebitne ruske povezave pri eksplozijah na lokacijah tega podjetja, poroča dpa.

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Lastnik podjetja EMCO je vplivni bolgarski orožarski magnat Emilian Gebrev, ki je leta 2015 preživel poskus zastrupitve; zastrupljena sta bila tudi njegov sin in še en vodstveni delavec podjetja.

Bolgarsko tožilstvo je v zvezi s tem primerom obtožilo tri ruske državljane. Poleg tega je bilo šest ruskih državljanov obtoženih kaznivih dejanj terorizma, povezanih s štirimi eksplozijami v bolgarskih obratih za proizvodnjo orožja med letoma 2011 in 2020, poroča AFP.

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