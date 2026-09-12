V bolgarskem skladišču orožja znova odjeknila eksplozija

Bolgarsko notranje ministrstvo je sporočilo, da v zvezi s požarom, ki je izbruhnil po eksploziji v skladišču streliva blizu mesta Gabrovo v osrednjem delu države, ne izključuje možnosti sabotaže.

"Ne izključujemo možnosti zunanjega vmešavanja," je dejal notranji minister Ivan Demerdžiev, ki si je ogledal prizorišče incidenta, a obenem opozoril tudi na možnost, da niso bili upoštevani vsi varnostni predpisi o skladiščenju. Napovedal je, da bodo zdaj v vseh skladiščih streliva v Bolgariji opravili preglede varnostnih ukrepov.