V bolgarskem skladišču orožja znova odjeknila eksplozija

Bolgarsko notranje ministrstvo je sporočilo, da v zvezi s požarom, ki je izbruhnil po eksploziji v skladišču streliva blizu mesta Gabrovo v osrednjem delu države, ne izključuje možnosti sabotaže.
"Ne izključujemo možnosti zunanjega vmešavanja," je dejal notranji minister Ivan Demerdžiev, ki si je ogledal prizorišče incidenta, a obenem opozoril tudi na možnost, da niso bili upoštevani vsi varnostni predpisi o skladiščenju. Napovedal je, da bodo zdaj v vseh skladiščih streliva v Bolgariji opravili preglede varnostnih ukrepov.
Podjetje EMCO je izključilo možnost človeške napake, tožilstvo pa je sprožilo preiskavo.
Glede na vrsto incidentov v objektih obrambne industrije v državah EU, ki podpirajo Ukrajino v boju proti ruski agresiji, je prozahodno opozicijsko zavezništvo Demokratična Bolgarija pozvalo k preiskavi morebitne ruske povezave pri eksplozijah na lokacijah tega podjetja, poroča dpa.
Lastnik podjetja EMCO je vplivni bolgarski orožarski magnat Emilian Gebrev, ki je leta 2015 preživel poskus zastrupitve; zastrupljena sta bila tudi njegov sin in še en vodstveni delavec podjetja.
Bolgarsko tožilstvo je v zvezi s tem primerom obtožilo tri ruske državljane. Poleg tega je bilo šest ruskih državljanov obtoženih kaznivih dejanj terorizma, povezanih s štirimi eksplozijami v bolgarskih obratih za proizvodnjo orožja med letoma 2011 in 2020, poroča AFP.