V Bolgariji odločajo o novem predsedniku države

V prvem krogu 25. oktobra, ki ga je zaznamovala rekordno nizka 23-odstotna volilna udeležba, je Ilijana Jotova dobila 34,7 odstotka glasov, Andrej Gjurov pa 31,9 odstotka.

Oba sta se na volitve podala kot neodvisna kandidata, vendar Gjurova podpira opozicija, Jotovo pa proruski socialisti in levosredinska vladna koalicija Progresivna Bolgarija (PB) premierja Rumena Radeva. Njegov položaj je januarja začasno prevzela Jotova, potem ko je Radev po dveh mandatih odstopil, da bi kandidiral na parlamentarnih volitvah. Zmaga Jotove bi utrdila oblast BP in Radeva.

Ekonomista in nekdanjega viceguvernerja centralne banke Gjurova podpira proevopska reformna koalicija Nadaljujemo spremembe - Demokratična Bolgarija (PP-DB), katere član je bil. Meni, da bi moral predsednik "zagotavljati protiutež in ravnovesje v vladi".

Za razliko od tekmice, ki se zavzema za konec vojne v Ukrajini s pogajanji Moskve in Kijeva, Gjurov meni, da je Rusija tista, ki bi jo morala končati. Zavzema se tudi za več sodelovanja Sofije pri odločitvah v EU.

Po vrsti napadov z droni na trgovske ladje v Črnem morju sta bila sicer v središču volilne kampanje vojna v Ukrajini in položaj Bolgarije v vse bolj nevarnem regionalnem okolju.