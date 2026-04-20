V Bolgariji osme volitve od leta 2021: vodi levosredinska koalicija

Levosredinska koalicija treh strank, zbrana okrog donedavnega predsednika države Rumena Radeva, ki je zaradi kandidature kot prvi predsednik po letu 1990 predčasno zapustil položaj, po predčasnih volitvah prepričljivo vodi, kot so že v nedeljo zvečer nakazali izidi vzporednih volitev. Obeta se ji 131 sedežev, navaja btvnovinite.

Na drugem mestu je trenutno Liberalna koalicija PP-DB, ki naj bi prejela okoli 14 odstotkov glasov, tretja pa je lista GERB-SDS nekdanjega konservativnega premierja Bojka Borisova, ki je državi vladal skoraj deset let. Dosegla naj bi okrog 13 odstotkov glasov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.