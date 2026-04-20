Tujina

V Bolgariji osme volitve od leta 2021: vodi levosredinska koalicija

Sofija, 20. 04. 2026 07.37 pred 41 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Elektronski glasovalni sistemi v Bolgariji omogočajo glasovanje prek zaslona na dotik, samodejno preštejejo glasove in na koncu natisnejo potrdilo.

Po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Bolgariji je z nekaj več kot 44 odstotki glasov v vodstvu levosredinska koalicija Progresivna Bolgarija (PB) nekdanjega predsednika Rumena Radeva, kažejo podatki volilne komisije po približno 60 odstotkih preštetih glasov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rumen Radev, nekdanji predsednik Bolgarije
Rumen Radev, nekdanji predsednik Bolgarije
FOTO: AP

Levosredinska koalicija treh strank, zbrana okrog donedavnega predsednika države Rumena Radeva, ki je zaradi kandidature kot prvi predsednik po letu 1990 predčasno zapustil položaj, po predčasnih volitvah prepričljivo vodi, kot so že v nedeljo zvečer nakazali izidi vzporednih volitev. Obeta se ji 131 sedežev, navaja btvnovinite

Na drugem mestu je trenutno Liberalna koalicija PP-DB, ki naj bi prejela okoli 14 odstotkov glasov, tretja pa je lista GERB-SDS nekdanjega konservativnega premierja Bojka Borisova, ki je državi vladal skoraj deset let. Dosegla naj bi okrog 13 odstotkov glasov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Osme volitve od 2021

V 240-članski parlament v Sofiji naj bi se glede na trenutne izide po približno 60 odstotkih preštetih glasov uvrstila še sredinsko Gibanje za pravice in svoboščine (MRF), ki ga podpirajo zlasti manjšine in je prejelo nekaj več kot pet odstotkov glasov, ter skrajno desno gibanje Ponovno rojstvo s približno 4,5 odstotka glasov.

Na parlamentarnih volitvah, že osmih od leta 2021 in sedmih predčasnih, potem ko je decembra lani odstopila zadnja manjšinska vlada, je 34.742 ljudi glasovalo za možnost "Nikogar ne podpiram". Ta opcija je po navedbah Tanjuga prejela večjo podporo državljanov kot 15 strank, ki so sodelovale na volitvah in niso prestopile štiriodstotnega parlamentarnega praga.

Na pokopališču odvrgli trupla več kot 50 dojenčkov

Napadalec iz Louisiane ubil 8 otrok, med njimi 7 svojih

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

biggie33
20. 04. 2026 09.06
Treba razveljaviti volitve, ker je napačni zmagal.. v imenu demokracije!!
Colgate
20. 04. 2026 08.57
Še en ruski klečeplaznik
brabusednet
20. 04. 2026 08.54
Eto pa je Bruselj dobil enega rusofila,komaj se je enega znebil.
kovanec
20. 04. 2026 08.46
To zgleda nekako tako kot povojni poboji kar brez sojenja, le s to razliko, da ene izvajajo ameri.
macolagobec
20. 04. 2026 08.19
Evo, Bolgarski levuuharski vožd, ki podpira nacistično Rusijo in njenega voditelja zločinca Putina. Bolgarijo takoj izključiti iz vseh EU sistemov. Naj gredo v Rusko federacijo!
optimist11
20. 04. 2026 08.36
Te ne bi vzeli niti v skrajno desnico. Tvoj način izražanja jih sramoti.
bibaleze
Portal
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?
Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?
Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka
Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
zadovoljna
Portal
Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
moskisvet
Portal
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
dominvrt
Portal
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
