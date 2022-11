V Bolgariji pridržali peterico zaradi suma pomoči napadalcem v Istanbulu

Pred tem so v Turčiji v petek pridržali 17 osumljencev za nedeljski smrtonosni bombni napad v Istanbulu. Med njimi je tudi glavna osumljenka, 23-letna sirska državljanka Alham Alibašir , ki naj bi na zaslišanju priznala, da je podtaknila bombo na priljubljeni ulici Istiqlal v središču Istanbula. Prijeli so jo na njenem domu v predmestju Istanbula, v državo pa naj bi prišla nezakonito s severa Sirije.

Z bolgarskega urada tožilstva so sporočili, da so peterico pridržali zaradi suma logistične pomoči enemu od osumljencev pri begu. Lokalne televizije so poročale, da so trije pridržani iz Moldavije, eden iz neimenovane arabske države, izvor pete osebe pa ni znan.

Turška tiskovna agencija Anadolu je poročala, da je Alham Alibašir povedala, da se je PKK pridružila zaradi vpliva svojega fanta, ko sta se razšla, pa je s skupino ohranila stike.

Osumljenci so sicer v priporu zaradi "uničenja narodne enotnosti" in "namernega ubijanja", so v petek sporočili s sodišča v Istanbulu.

To je bil najbolj smrtonosen bombni napad v zadnjih petih letih v državi. Obudil je grenke spomine na val bombnih napadov med letoma 2015 in 2017, za katere so oblasti okrivile predvsem skrajneže PKK in džihadiste Islamske države.