V Bolgariji v zvezi s katastrofalno eksplozijo v Bejrutu prijeli ruskega lastnika ladje

V eni največjih nejedrskih eksplozij na svetu je bil opustošen del Bejruta, umrlo je najmanj 220 ljudi, 6500 pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Rusko-ciprskega državljana Igorja Grečuškina so prijeli na podlagi Interpolove tiralice, saj je eden od treh, ki jih Interpol išče zaradi pošiljke amonijevega nitrata oziroma dušikovega gnojila, ki je 4. avgusta 2020 eksplodiralo v pristanišču libanonske prestolnice.

Bolgarske oblasti so 48-letnika na podlagi rdeče Interpolove tiralice prijele 5. septembra na letališču v Sofiji po vrnitvi s Cipra. Čez dva dni mu je sodišče odredilo do 40-dnevno pridržanje, ki ga je potrdilo tudi po pritožbi, poroča AFP, ki navaja bolgarske uradne vire.

Libanonske oblasti, ki so Grečuškina identificirale kot lastnika ladje Rhosus s sporno pošiljko, imajo po bolgarski zakonodaji 40 dni časa, da zahtevajo njegovo izročitev.

Po poročanju AFP je bila ladja Rhosus, ki je pod moldavsko zastavo plula iz Gruzije v Mozambik, tista, ki je v bejrutsko pristanišče leta 2013 prepeljala omenjeno dušikovo gnojilo. Ob prihodu v Libanon je imela tehnične težave, nato pa so jo zasegli, ko je libanonsko podjetje vložilo tožbo proti njenemu lastniku. Pristaniške oblasti so nato tovor shranile v dotrajanem pristaniškem skladišču s razpokanimi zidovi, ladja pa je leta 2018 potonila v bejrutskem pristanišču.