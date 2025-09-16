Svetli način
Tujina

V Bolgariji v zvezi s katastrofalno eksplozijo v Bejrutu prijeli ruskega lastnika ladje

Sofija, 16. 09. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
STA , K.H.
V Bolgariji so zaradi vpletenosti v katastrofalno eksplozijo v pristanišču v Bejrutu, ki je leta 2020 zahtevala več kot 220 življenj in povzročila opustošenje, prijeli lastnika ladje, ki je v pristanišče pripeljala amonijev nitrat, so sporočile oblasti. Rusa so iskali tudi s pomočjo Interpolove tiralice.

Igor Grečuškin
Igor Grečuškin FOTO: Profimedia

Rusko-ciprskega državljana Igorja Grečuškina so prijeli na podlagi Interpolove tiralice, saj je eden od treh, ki jih Interpol išče zaradi pošiljke amonijevega nitrata oziroma dušikovega gnojila, ki je 4. avgusta 2020 eksplodiralo v pristanišču libanonske prestolnice. 

V eni največjih nejedrskih eksplozij na svetu je bil opustošen del Bejruta, umrlo je najmanj 220 ljudi, 6500 pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eksplozija silosa v Bejrutu leta 2020
Eksplozija silosa v Bejrutu leta 2020 FOTO: AP

Bolgarske oblasti so 48-letnika na podlagi rdeče Interpolove tiralice prijele 5. septembra na letališču v Sofiji po vrnitvi s Cipra. Čez dva dni mu je sodišče odredilo do 40-dnevno pridržanje, ki ga je potrdilo tudi po pritožbi, poroča AFP, ki navaja bolgarske uradne vire.

Libanonske oblasti, ki so Grečuškina identificirale kot lastnika ladje Rhosus s sporno pošiljko, imajo po bolgarski zakonodaji 40 dni časa, da zahtevajo njegovo izročitev.

Po poročanju AFP je bila ladja Rhosus, ki je pod moldavsko zastavo plula iz Gruzije v Mozambik, tista, ki je v bejrutsko pristanišče leta 2013 prepeljala omenjeno dušikovo gnojilo. Ob prihodu v Libanon je imela tehnične težave, nato pa so jo zasegli, ko je libanonsko podjetje vložilo tožbo proti njenemu lastniku. Pristaniške oblasti so nato tovor shranile v dotrajanem pristaniškem skladišču s razpokanimi zidovi, ladja pa je leta 2018 potonila v bejrutskem pristanišču.

bolgarija eksplozija bejrut libanon silos igor grečuškin
kolerik
18. 09. 2025 12.35
Novinarji, ni vam pomoči. Začnite kaj pisati sami!!
gr?arica
17. 09. 2025 09.06
+1
Nekako napol napisan ali pa po vsej verjetnosti samo skopiran članek. Iz članka izhaja samo ena stvar....da je bil lastnik ladje. Glede na to,da je do eksplozije prišlo v silosu in ne na ladji ter da je silos bil dotrajan se mi dozdeva ,da je bil večji problem neustrezno hranjenje tega gnojila. Seveda tudi ladja verjetno bolj sodila na razrez kot za plutje vendar sodeč po članku je vseeno bila krivda na strani upravljalca silosa. Jasno ,da zagrizeni rusifibi takoj vbtem vidijo agresijo Rusije....po možnosti kar na vse.
marre
16. 09. 2025 21.46
-1
Kjer je neko zlo, so kot po pravilu udeleženi Rusi.. Le zakaj?
Slavko BabIč
16. 09. 2025 18.51
-2
A veste brez dovoljenja ablasti ne more kar nekaj takšnega pripluti v pristanišče!
zrela hruška
16. 09. 2025 15.07
+2
tako mlad in lep ne more bit kriminalec! mama mu je kupila motor za odličen uspeh v šoli!!!! 🤣🤣
CenterDesno
16. 09. 2025 14.33
+2
Kaj je on kriv, da tej pastirji niso sposobni shranjevat "gnojila" ?
