V Bolgariji več kot 1000 krajev brez elektrike, vojska v pripravljenosti

Sneg in veter otežujeta tudi cestni in železniški promet v sosednji Romuniji, kjer je premier Marcel Ciolacu sklical sestanek predstavnikov reševalnih služb.

Na težave so naleteli tudi potniki v avtobusu, ki so potovali na relaciji Vranje - Kriva Feja na jugu Srbije. Avtobus zaradi snežnih zametov poti ni mogel več nadaljevati, zato so gasilci evakuirali 20 potnikov. Močno sneženje je s spremljajočimi sunki vetra porušilo daljnovodno omrežje na območju Ivanjice in Svrljiga, promet pa je bil prekinjen na številnih lokalnih cestah v hribovitih in goratih predelih Srbije.