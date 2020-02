Kraljica severa je za zapahi. V Boliviji so aretirali zloglasno preprodajalko drog, 36-letno Doro Vallejos. Oblasti so ji zaplenile 140 milijonov gotovine in več kot 50 razkošnih nepremičnin. Nedolžna sem in to bom tudi dokazala, je dejala narko kraljica, ki se je odločila braniti z molkom.